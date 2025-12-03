Cannabis light, l’Italia frena un mercato da 2 miliardi

È un paradosso tutto italiano: un comparto agricolo che cresce, genera valore, occupazione, innovazione, sostenibilità — e al tempo stesso viene ostacolato da norme contraddittorie, sequestri immotivati, incertezze regolatorie e decisioni politiche incoerenti con il quadro europeo.

La cannabis light – cioè le infiorescenze di Cannabis Sativa L. con THC entro i limiti consentiti – è oggi una delle filiere agricole più dinamiche del Paese. Eppure continua a muoversi in un limbo giuridico che frena investimenti, blocca imprese e, di fatto, riduce il potenziale fiscale e industriale di un settore che, invece, altrove in Europa è già normalizzato.

Secondo lo studio realizzato da MPG Consulting per Canapa Sativa Italia (CSI), il valore economico della sola filiera delle infiorescenze – senza contare oli, estratti e derivati – arriva a 1,96 miliardi di euro. Una filiera che dà lavoro a 22.379 addetti, con un’età media fra i 25 e i 40 anni: una delle poche industrie agricole capaci di attrarre giovani e laureati.

Eppure, mentre la domanda cresce, la normativa resta ferma agli anni Novanta — e spesso entra in conflitto con principi comunitari e sentenze della Cassazione.

Un settore che cresce “nonostante lo Stato”

Il report firmato dall’economista Davide Fortin e dall’avvocata Maria Paola Liotti, presentato alla Camera dei Deputati il 2 aprile 2025, racconta con numeri e casi concreti il paradosso regolatorio italiano:

la L. 242/2016 tutela la coltivazione industriale di canapa;

tutela la coltivazione industriale di canapa; la giurisprudenza, incluse le Sezioni Unite della Cassazione (sent. 30475/2019) , ribadisce il principio di offensività: senza efficacia drogante non c’è reato;

, ribadisce il principio di offensività: senza efficacia drogante non c’è reato; ma decreti ministeriali, circolari e interventi normativi confusi continuano a generare sequestri, chiusure di attività e incertezza operativa.

La situazione è così intricata che il Consiglio di Stato ha rimesso l’intera questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, riconoscendo la “distonia” del quadro italiano rispetto al diritto comunitario e al principio di libertà d’impresa.

Nel frattempo, però, l’economia reale non si è fermata.

La domanda cresce, il prodotto migliora, gli operatori investono. E il mercato si espande soprattutto grazie al passaparola, perché la comunicazione commerciale è fortemente limitata per evitare sovrapposizioni con la normativa farmaceutica.

La cannabis light, inoltre, emerge come alternativa al tabacco in continua diffusione: un fenomeno rilevante in termini di salute pubblica e potenziale risparmio sanitario.

Sequestri, drop test e incertezze: storie di imprese bloccate

Dietro ai numeri ci sono le storie degli imprenditori. E sono storie, spesso, di frustrazione.

Caso 1 – Noemi, Roma: otto anni di lavoro cancellati da un sequestro immotivato

Noemi ha 34 anni, una laurea in archeologia e un percorso imprenditoriale iniziato nel 2017.

Ha costruito un negozio di quartiere – non un franchising, non un grande marchio – investendo tutto:

«Pochi soldi, molta passione e tanti sacrifici. Avevamo creato una comunità».

A novembre 2025 l’attività viene sequestrata nonostante le varietà trattate (Carmagnola, Futura 75) rientrino tra quelle consentite.

Dopo giorni di incertezza, Noemi è costretta a restituire le chiavi del locale.

Il sequestro verrà poi annullato, ma la perdita economica è irreparabile.

Caso 2 – Sardegna: 8.000 piante sequestrate e poi dissequestrate

A fine ottobre, l’azienda agricola Orti Castello si vede sequestrare oltre 8.000 piante regolari, tutte da seme certificato e con THC già in passato registrato tra 0,08% e 0,33% — valori prossimi allo zero.

La motivazione: possibile efficacia drogante, basata anche su test rapidi (“drop test”) considerati però non idonei senza analisi certificate.

Il dissequestro arriva rapidamente, ma il danno è totale:

raccolto distrutto,

produzione compromessa,

mesi di lavoro vanificati.

E non è un caso isolato.

Massimiliano Quai, titolare della canaperia, racconta che in Sardegna sequestri e controlli sproporzionati sono frequenti, mentre i furti in campo avvengono “quasi quotidianamente”.

Il fatturato dell’azienda è in crescita costante dal 2018, con 500 euro al giorno di vendite medie e investimenti rilevanti sul territorio.

Ma l’incertezza normativa frena tutto.

L’Italia davanti a un bivio: mercato aperto o monopolio dei tabaccai

Lo studio di MPG Consulting simulando due scenari – libero mercato o monopolio statale affidato alla rete dei tabaccai – disegna due Italie completamente diverse.

Scenario attuale (libero mercato regolato)

Valore economico: 1,96 miliardi di euro

Occupati: 22.379

Filiera diversificata e innovativa

Ruolo centrale del coltivatore medio, sperimentatore e selezionatore di nuove varietà

Scenario monopolio (canale tabaccai + tassa al 56,5%)

Valore economico: 148–247 milioni

Occupati: circa 6.000

Perdita di oltre 1,4 miliardi di euro

Marginalizzazione dei piccoli e medi produttori

Riduzione drastica dell’innovazione

Lo Stato, paradossalmente, ci perderebbe anche in entrate fiscali.

Una filiera agricola che potrebbe essere un modello per la Sicilia

La canapa industriale è, per natura, una coltura:

a basso impatto idrico ,

, adatta anche a terreni marginali,

utile per rotazioni agricole,

capace di produrre fibre, semi, oli, biomateriali, isolanti, sottoprodotti sostenibili.

Una filiera perfetta per un territorio come la Sicilia, dove la diversificazione agricola è una necessità economica oltre che ambientale.

Eppure, anche qui, la filiera non decolla: normative incerte, mancata attivazione del Tavolo di Filiera al MASAF e lentezza nelle decisioni scoraggiano gli investitori.

La domanda chiave: quanto può permettersi l’Italia di perdere?

Oggi migliaia di giovani imprenditori — spesso laureati, spesso tornati in zone rurali per creare impresa — sono frenati da una normativa che unisce:

incertezza giuridica,

controlli non uniformi,

decreti contraddittori,

interpretazioni divergenti tra forze dell’ordine, procure e tribunali,

un quadro europeo che va in tutt’altra direzione.

CSI e le altre associazioni chiedono da anni una cosa ovvia: regole chiare e allineate all’Europa.

Non sussidi, non privilegi: solo certezza del diritto.

In ballo non c’è soltanto il destino di migliaia di aziende, ma anche un modello economico sostenibile che potrebbe diventare un pezzo importante del nuovo agro-made in Italy.

Conclusione: la canapa come banco di prova della politica industriale italiana

Il settore della cannabis light è una cartina di tornasole della capacità (o incapacità) dell’Italia di guidare l’innovazione agricola.

Da un lato c’è un comparto che genera ricchezza, occupazione, sostenibilità.

Dall’altro c’è un impianto regolatorio che rischia di soffocarlo.

La scelta oggi è chiara:

un mercato aperto, regolato e competitivo , in grado di produrre valore e fiscalità;

, in grado di produrre valore e fiscalità; oppure un monopolio centralizzato che riduce drasticamente il potenziale economico, penalizza le imprese e allontana gli investitori.

La politica dovrà decidere quale Italia vuole costruire.

Per ora, la filiera continua a crescere nonostante lo Stato – e questo, per un’economia che vuole modernizzarsi, è forse il dato più preoccupante.