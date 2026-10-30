Cosmico acquisisce Clutch e apre alla selezione del personale: obiettivo 40 milioni di ricavi

Dal lavoro su progetto alla ricerca di personale da assumere stabilmente. Cosmico acquisisce il 100% di Clutch, società milanese specializzata nella ricerca e selezione, e amplia il proprio raggio d’azione oltre l’intermediazione tra imprese e professionisti freelance. L’operazione, di cui non è stato comunicato il controvalore, è la quinta realizzata dal gruppo dal 2024 e la seconda del 2026.

L’acquisizione accompagna un percorso di crescita che, secondo gli obiettivi indicati dalla società, dovrebbe portare Cosmico a 40 milioni di euro di ricavi nel 2026 e a 100 milioni nel 2028. Il punto di partenza sono i 24 milioni registrati nel 2025, in aumento del 109% rispetto all’anno precedente.

Dai freelance ai profili da inserire in organico

Costituita nel 2020 da Francesco Marino, Simone Tornabene e Matteo Roversi, Cosmico ha costruito la propria attività intorno a una piattaforma che mette in contatto le aziende con professionisti da impiegare su singoli progetti. Oggi il gruppo opera in Italia e Spagna, serve oltre 300 clienti e dispone di una community di oltre 35mila professionisti.

Con Clutch aggiunge la ricerca di figure destinate all’inserimento stabile negli organici aziendali. Un’attività che diventa la quinta area del gruppo, accanto a Cosmico Talent, dedicata ai freelance; Flatmates, attiva nella creator economy; Creative Harbour, che sviluppa community e iniziative di coinvolgimento dei dipendenti; e Play New, focalizzata sulla progettazione di processi e gruppi di lavoro supportati dall’intelligenza artificiale.

«L’acquisizione di Clutch rappresenta un passaggio strategico nel percorso di evoluzione di Cosmico da piattaforma focalizzata sul talento on demand a Gruppo in grado di presidiare in modo integrato l’accesso alle competenze», afferma Francesco Marino, amministratore delegato e cofondatore di Cosmico.

Clutch punta a 2,6 milioni nel 2026

Fondata a Milano nel maggio 2024 da Lorenzo Cattelani insieme ad Anna Valenti e Federica Riviello, Clutch ha servito 195 clienti dalla nascita e ha chiuso il 2025, primo esercizio pieno di attività, con ricavi per 1,8 milioni di euro. Per il 2026 punta a raggiungere 2,6 milioni.

La società opera attraverso un gruppo di headhunter senior, con specializzazioni che comprendono manifattura, energia, telecomunicazioni, commercio, petrolio e gas, servizi finanziari e profili commerciali. Nel 2026, secondo i dati comunicati, è arrivata a gestire fino a 112 ricerche contemporaneamente. L’obiettivo per il 2027 è seguire 500 processi di selezione.

Lorenzo Cattelani resterà amministratore delegato. Clutch conserverà il proprio marchio, il team e l’autonomia operativa e strategica, integrandosi con le funzioni centrali del gruppo: tecnologia, finanza, amministrazione, marketing e risorse umane.

È il modello con cui Cosmico intende proseguire nelle acquisizioni: aggregare società specialistiche mantenendone competenze e gestione, con una struttura comune a supporto delle attività.

Tecnologia per accelerare la ricerca dei candidati

Una parte dell’integrazione riguarda l’utilizzo della tecnologia proprietaria sviluppata da Cosmico per abbinare la domanda delle aziende alle competenze disponibili. Nel lavoro freelance, spiega il gruppo, il sistema permette di individuare i profili in poche ore.

La selezione di personale da assumere richiede passaggi ulteriori, dalla verifica delle competenze alla valutazione del candidato e alla gestione della relazione, che rimangono affidati agli headhunter. La tecnologia interviene soprattutto nella fase iniziale di individuazione dei profili.

Clutch dichiara di poter presentare una rosa di candidati entro cinque giorni lavorativi dall’avvio dell’incarico. L’integrazione con Cosmico punta ad ampliare il bacino a cui attingere e a sostenere un maggior numero di selezioni.

«In questo mercato il fattore determinante non è la singola ricerca, ma l’ampiezza e la qualità del bacino di competenze a cui si accede», sostiene Cattelani. «L’integrazione nel Gruppo ci consente di applicare quella infrastruttura alla ricerca e selezione, mantenendo brand, team e modello operativo».

La strategia di aggregazione

L’acquisizione si inserisce in un mercato che Cosmico descrive come frammentato, diviso tra le filiali dei grandi operatori internazionali e numerose società specialistiche, spesso concentrate su singoli settori o aree professionali. È in questo segmento che il gruppo individua le opportunità per proseguire nel consolidamento.

«Il nostro obiettivo è costruire un operatore di scala, capace di accompagnare le organizzazioni lungo l’intero spettro dei fabbisogni di talento — dal progetto all’inserimento stabile — facendo leva su competenze verticali, tecnologia proprietaria e un modello di integrazione replicabile», afferma Marino.

Nell’operazione Cosmico è stata assistita da Bird & Bird per gli aspetti legali, da Ant Capital come consulente finanziario e da UniCredit come partner bancario. Clutch si è avvalsa di DWF per l’assistenza legale e di FG2 Capital per quella finanziaria.