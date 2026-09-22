Forbes indaga sul presunto impero di truffe e ricatti dell’ex procuratore ucraino Kyrylo Yakovets, che si nasconderebbe a Benidorm

Un’inchiesta di Forbes Ukraine ha rivelato che «Non-Stop Ukraine», un’organizzazione non governativa guidata dall’ex procuratore di Kharkiv Kyrylo Yakovets, avrebbe creato un vasto sistema di attacchi mediatici e legali contro imprenditori ucraini, accompagnati da presunte richieste di denaro. Secondo Forbes, una campagna commissionata poteva costare circa 10.000 dollari al mese, mentre per interrompere gli attacchi gli pseudo-attivisti avrebbero chiesto alle vittime decine di migliaia di dollari. Attualmente Kyrylo Yakovets potrebbe nascondersi a Benidorm per sottrarsi alla giustizia ucraina, secondo quanto riportato dai media ucraini.

Nei soli primi sette mesi del 2026, l’organizzazione di Kyrylo Yakovets è comparsa come denunciante in quasi 1.100 provvedimenti giudiziari relativi a circa 800 procedimenti contro 340 aziende. Tra i suoi obiettivi figurano alcune delle maggiori società ucraine: Naftogaz, Metinvest, MHP, OKKO, Dragon Capital e produttori di droni. Complessivamente, dall’inizio dell’anno, le forze dell’ordine ucraine hanno ricevuto oltre 3.500 denunce e segnalazioni da parte dell’organizzazione.

Il sistema sfrutta una particolarità della procedura penale ucraina. Se la polizia o la procura non registra una denuncia relativa a un presunto reato, l’organizzazione di Yakovets contesta in tribunale l’inerzia delle autorità. Un giudice può ordinare alle forze dell’ordine di avviare un procedimento, ma ciò non significa che il reato sia stato effettivamente commesso né che l’azienda accusata sia colpevole. Tuttavia, la semplice esistenza di un provvedimento giudiziario può diventare il presupposto per attacchi mediatici, che l’organizzazione di Yakovets ha condotto attivamente sui social network, creando l’impressione che l’azienda sia oggetto di un procedimento penale ufficiale.

In circa un quarto dei casi, i tribunali hanno ordinato alle forze dell’ordine di registrare le denunce. Tuttavia, otto imprenditori e alti dirigenti intervistati da Forbes sostengono che, dopo questo passaggio, le indagini non abbiano fatto ulteriori progressi. Yakovets non ha inoltre comunicato alla testata quante delle denunce presentate dalla sua organizzazione abbiano portato a notifiche formali di sospetto o a condanne.

10.000 dollari per un attacco e un «abbonamento» in cambio del silenzio

Il fondatore del produttore di droni Vyriy Industries, Oleksii Babenko, ha dichiarato a Forbes che una campagna commissionata contro un’azienda può costare circa 10.000 dollari al mese. Un altro alto dirigente ha affermato che un intermediario, che avrebbe sostenuto di rappresentare «Non-Stop Ukraine», avrebbe proposto di interrompere le pubblicazioni in cambio di diverse decine di migliaia di dollari. Successivamente, alle aziende sarebbe stato proposto un «abbonamento» mensile di importo inferiore in cambio del mantenimento del silenzio.

Forbes non è riuscito a ottenere prove documentali che confermassero tali pagamenti né il legame tra l’intermediario e l’organizzazione. Nessuno degli imprenditori intervistati ha dichiarato di aver ricevuto direttamente dai rappresentanti dell’ONG una richiesta di denaro. «Non-Stop Ukraine» respinge le accuse di estorsione e sostiene che la propria attività sia finalizzata alla lotta contro la corruzione.

Nel frattempo, COFCO, SkyUp e Ukrainian Energy Machines hanno già vinto procedimenti giudiziari contro l’organizzazione. I tribunali hanno dichiarato false le informazioni da essa diffuse e ne hanno ordinato la rettifica. Rappresentanti del mondo imprenditoriale hanno inoltre riferito di aver avuto problemi con banche, partner stranieri e donatori, nonché difficoltà nella partecipazione a gare d’appalto, in seguito ad attacchi di questo tipo.

Perché questa storia riguarda la Spagna

Secondo Forbes, che cita un provvedimento giudiziario, Yakovets si trova in Spagna. L’organizzazione ucraina di veterani «Perdonateci se siamo ancora vivi» sostiene che abbia lasciato l’Ucraina il 26 dicembre 2023 insieme al padre, che ha una disabilità. Il padre è rientrato in Ucraina il giorno successivo, mentre Yakovets è rimasto all’estero.

Secondo l’organizzazione, l’ex procuratore risiede a Benidorm. Queste affermazioni sono state riportate dai media ucraini, sebbene non vi siano conferme indipendenti sul suo indirizzo esatto.

Tre giorni prima della partenza di Yakovets dall’Ucraina, il Servizio di sicurezza dell’Ucraina ha aperto un procedimento nei suoi confronti per presunta evasione dalla mobilitazione militare. Nel 2025, i media ucraini hanno riferito che le forze dell’ordine stavano preparando una richiesta di estradizione di Yakovets dalla Spagna. Non vi è alcuna conferma ufficiale che la richiesta sia stata effettivamente trasmessa alle autorità spagnole. Tuttavia, l’insieme di queste circostanze lascia ipotizzare che Yakovets possa nascondersi in Spagna per sottrarsi alla giustizia ucraina.

Clienti e partner con presunti legami criminali

Yakovets ha ammesso pubblicamente di aver fornito assistenza legale a Volodymyr Manukyan, soprannominato «Mantus», indicato come figura di spicco della criminalità organizzata. I media ucraini, citando fonti della polizia, hanno descritto Manukyan come il «braccio destro» di Armen Sarkisyan, noto come «Armen di Horlivka».

L’intelligence militare ucraina ha descritto Sarkisyan come una figura di spicco della criminalità organizzata, vicina all’entourage dell’ex presidente ucraino filorusso Viktor Yanukovych. Secondo l’intelligence ucraina, gli sarebbe stato affidato il compito di reclutare detenuti russi e creare con loro una nuova formazione armata sul modello del Gruppo Wagner.

Andrii Hahun, socio di Yakovets in uno studio legale, ha inoltre difeso alcuni degli imputati nel caso riguardante il gruppo criminale di Kharkiv noto come «Zaliutinski», relativo a una presunta estorsione di 700.000 dollari. Leonid Mitrov, indicato dai media ucraini come il leader del gruppo, è stato arrestato in Francia nel 2024 durante un’operazione congiunta della Gendarmeria francese, della polizia ucraina e di Europol. Nel 2026 è stato scarcerato e sottoposto a controllo giudiziario.

La possibile presenza dell’ex procuratore sulla Costa Blanca è dunque una questione che riguarda non soltanto l’Ucraina, ma anche la Spagna. Questo tipo di «attivismo» è diventato in Ucraina una forma diffusa di presunta truffa e ricatto. Gli pseudo-attivisti presentano in massa denunce non verificate, creano l’apparenza di un procedimento penale nei confronti di un’azienda, ne danneggiano la reputazione e successivamente propongono di interrompere gli attacchi in cambio di denaro. Un’altra presunta modalità consiste nel ricevere denaro da un concorrente per avviare una simile campagna.

Il caso Yakovets lascia alle autorità spagnole una domanda scomoda: Benidorm è diventata per lui semplicemente un luogo di residenza oppure una base sicura per un sistema che continua ad attaccare e, secondo le accuse, a ricattare le imprese ucraine?