Sicilia Economia - News di economia, turismo e agricoltura in Sicilia.

Home / Comunicati Stampa
Pubblicato il: 29/09/2026

Piano paesaggistico, Contessa Entellina: “Bene il ritiro, ora un tavolo tecnico con i territori”

Il Comune di Contessa Entellina accoglie positivamente la decisione dell’assessore regionale ai Beni culturali e all’Identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato, di ritirare la proposta di Piano paesaggistico, aprendo così la strada a una nuova fase di confronto con gli enti locali e le comunità interessate. “Condivido la scelta dell’assessore Scarpinato. È un’occasione per costruire un Piano fondato su una conoscenza più precisa dei territori e sulle loro reali caratteristiche”, a dirlo è il sindaco Leonardo Spera.

Il Comune di Contessa Entellina aveva già trasmesso alla Regione Siciliana e alla Soprintendenza, con una nota datata 18 settembre 2026, una serie di osservazioni accompagnate da studi e cartografie di dettaglio. Nella documentazione erano state evidenziate alcune discordanze nella rappresentazione dell’uso del suolo ed era stata richiesta una verifica delle perimetrazioni previste dal Piano, con particolare riferimento alle aree 24d e 24e e a quelle di interesse archeologico.

“Adesso è necessario istituire un tavolo tecnico che coinvolga Regione, Soprintendenza, Comuni e professionisti che conoscono direttamente i luoghi. Come Comune siamo pronti a mettere a disposizione il lavoro già svolto e a contribuire concretamente alla revisione del Piano”.

L’obiettivo, secondo l’amministrazione comunale, deve essere quello di arrivare a uno strumento di pianificazione capace di garantire la salvaguardia del patrimonio paesaggistico senza trascurare le esigenze e le prospettive di sviluppo delle comunità locali. “Tutela del paesaggio e futuro delle aree interne devono camminare insieme. Le scelte migliori nascono da dati verificati, da una conoscenza puntuale dei luoghi e dal confronto con le comunità che quotidianamente vivono e curano questi territori”, ha concluso Spera.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.

Lascia un commento

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Innovation Island

Ascolta "Innovation island" su Spreaker.

Agricoltura

Ambiente

Cambiamenti climatici e PMI siciliane: come tutelare il patrimonio aziendale dai rischi meteo
Redazione, 4 mesi fa 3 min

Il tessuto produttivo della Sicilia, storicamente caratterizzato da una forte presenza di piccole e medie imprese, si trova oggi ad affrontare una sfida che va ben oltre le dinamiche tradizionali del mercato. Le mutazioni del clima stanno determinando un incremento sensibile sia nella frequenza sia nell’intensità di fenomeni atmosferici estremi, trasformando eventi un tempo eccezionali […]

Global South Innovation 2025, il Sud piattaforma mediterranea dell’innovazione sostenibile
Romina Ferrante, 1 anno fa 3 min

Il Mezzogiorno si candida a diventare snodo strategico tra Europa e Africa. A Maida, in provincia di Catanzaro, si è aperto il Global South Innovation 2025, forum internazionale che riunisce oltre cinquanta esperti, istituzioni e imprese per definire un nuovo modello di sviluppo per il Sud. L’obiettivo è ambizioso: trasformare il Mediterraneo in una piattaforma […]

Nuove regole UE per produttori di caffè, soia, legno e derivati
Brigida Raso, 2 anni fa 4 min

L’Unione Europea, con il Regolamento (UE) 2023/1115, è stata chiara: nessun prodotto legato alla deforestazione potrà più essere commercializzato nel mercato europeo. L’obiettivo è ambizioso: proteggere le foreste, combattere il cambiamento climatico e fermare un processo che, dal 1990, ha cancellato 420 milioni di ettari di boschi nel mondo. Una perdita che non è solo […]

Sostenibilità è una leva di crescita, ma ancora pochi manager in Sicilia
economysicilia, 2 anni fa 3 min

Si è svolto ieri a Catania, presso l’NH Hotel Parco degli Aragonesi, il primo appuntamento del programma “La sfida della sostenibilità – Stakeholders a confronto”, organizzato da Manageritalia Sicilia. Con oltre 120 partecipanti tra rappresentanti istituzionali, imprenditori e giovani universitari, l’evento dal titolo “Verso un futuro sostenibile” ha inaugurato un ciclo di incontri in cinque […]

Acque reflue in Sicilia: rischio sanzione Ue di 100 milioni
Brigida Raso, 2 anni fa 5 min

La Sicilia è di nuovo nell’occhio del ciclone per una nuova emergenza ambientale: un progetto di depurazione contestato, lacune amministrative, e la concreta minaccia di sanzioni europee per 100 milioni di euro. La Commissione Europea ha recentemente lanciato un monito ufficiale all’Italia per il mancato rispetto delle normative comunitarie, e la Sicilia si ritrova ancora […]