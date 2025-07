Barbagallo: “La Sicilia punta sull’enogastronomia per promuovere il territorio”

La città di Vittoria, cuore pulsante dell’agricoltura siciliana, ha ospitato dall’11 al 13 luglio 2025 la decima edizione del Festival del Giornalismo Enogastronomico. L’evento si è svolto al Centro Congressi ‘Davide Failla’ presso la Promotergroup spa, guidata da Gianni Polizzi, in collaborazione con Digitrend.

Durante le tre giornate, giornalisti, produttori, istituzioni e appassionati si sono confrontati sul ruolo strategico della comunicazione per la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari. Tra gli ospiti istituzionali di rilievo, anche Salvatore Barbagallo, assessore regionale all’Agricoltura e alla Pesca, intervenuto per raccontare le politiche messe in campo dalla Regione.

Barbagallo: “Un anno speciale per la Sicilia, Regione europea della gastronomia”

«Numerose sono le iniziative che promuoviamo per valorizzare i prodotti agricoli», ha dichiarato Barbagallo. «Partecipiamo a fiere nazionali e internazionali, e sosteniamo le aziende nel far conoscere le straordinarie eccellenze siciliane nel mondo».

Il 2025 è un anno particolarmente significativo: «La Sicilia è la prima regione in Italia a essere stata insignita del titolo di Regione europea della gastronomia. Per questo motivo, stiamo realizzando una serie di iniziative non solo per promuovere i nostri tanti prodotti d’eccellenza – dai D.O.P. ai biologici – ma anche per valorizzare il territorio nel suo insieme».

Turismo, cultura, biodiversità: una rete per la crescita dell’Isola

L’assessore ha sottolineato l’importanza di legare il comparto agroalimentare ad altri ambiti strategici: «Vogliamo costruire una rete tra enogastronomia, turismo sostenibile, beni culturali, riserve naturali, borghi rurali e marinari. Non è un solo comparto a poter far crescere la Sicilia, ma è la sinergia tra tutti questi elementi a garantire uno sviluppo armonico».

«I turisti vengono in Sicilia per la bellezza dei luoghi, ma anche per il buon cibo, per il vino, l’olio, i prodotti locali. In una terra come quella di Ragusa, dobbiamo sostenere le aziende ortofrutticole, che producono vere eccellenze».

L’informazione enogastronomica come leva strategica

Un ruolo centrale lo gioca anche il mondo dell’informazione: «Coinvolgiamo costantemente giornalisti specializzati in tutte le fiere e gli eventi più importanti – dal Vinitaly alla Fiera dell’Olio. Il giornalismo enogastronomico ha un’importanza fondamentale: i giornalisti, attraverso i diversi canali informativi – oggi anche digitali – riescono a penetrare nella società e a valorizzare i prodotti siciliani. Il loro contributo è strategico per la promozione dell’identità agroalimentare dell’Isola».