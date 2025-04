A Pachino nasce il Museo del Vino

Un pezzo di storia della Sicilia vitivinicola si prepara a rinascere. Il Palmento Di Rudinì, edificio ottocentesco costruito dal Marchese Antonio Di Rudinì e oggi in stato di abbandono, diventerà presto il Museo del Vino di Pachino. La gestione e la riqualificazione dello storico palmento sono state affidate dal Comune di Pachino all’Associazione Vivi Vinum Pachino e alla Cooperativa Le Terre di Ebe, unite in una Associazione Temporanea di Scopo (ATS), a seguito della firma di una specifica convenzione.

La cerimonia di firma ha visto la partecipazione del sindaco Giuseppe Gambuzza, del dirigente dell’Ufficio Turismo e Cultura Mariano Tusa, dell’assessore all’Agricoltura e Viticoltura Salvatore Lentinello, del presidente di Vivi Vinum Pachino Walter Guarrasi e del presidente della Cooperativa Terre di Ebe Maurizio Campo. Un impegno condiviso che mette al centro il rilancio culturale ed economico di una risorsa fondamentale per il territorio di Pachino.

Il progetto, che prevede la completa riqualificazione del Palmento, punta a tutelare e valorizzare l’identità storica dell’edificio, garantendone la fruizione alle future generazioni. Il Museo del Vino diventerà così un punto di riferimento non solo per la comunità locale, ma anche per turisti, appassionati, produttori, cultori del vino, imprenditori, sommelier, università e scuole.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività di Vino Connect Sicilia e del progetto “Il Credito Cooperativo acceleratore per lo sviluppo nelle aree dalla Val di Noto alla Val di Mazara: terre dei vini”, gestito da Vivi Vinum in sinergia con la Bcc Pachino, la Bcc di San Cataldo, Federcasse, Confcooperative Sicilia e Azure Consulting, con il sostegno di Fondo Sviluppo Spa.

Grazie all’impegno dell’Associazione Vivi Vinum Pachino e della Cooperativa Le Terre di Ebe, da anni promotrici della valorizzazione delle cantine e delle produzioni vinicole del territorio, il Palmento Di Rudinì tornerà a nuova vita. Il futuro Museo del Vino sarà un luogo di memoria, cultura e promozione enoturistica, destinato a raccontare la storia e il valore della vitivinicoltura siciliana a livello nazionale e internazionale.