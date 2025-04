A Palermo il concerto dei “Dottor Giakka e Mister Hyde”: viaggio musicale tra decenni e generi

Venerdì 4 aprile il locale “Le Follie dello Chef”, in via Pagano 26/28 a Palermo, ospiterà l’esibizione dal vivo del gruppo musicale “Dottor Giakka e Mister Hyde”. Il concerto inizierà alle 21:30, con apertura del locale prevista per le 19:00.

Il gruppo è formato da Giancarlo Gambino (alias Dottor Giakka), Giuseppe Palmeri al basso, Saro Carollo Cricchetto alla batteria e Claudio Eracleo alla chitarra, quattro musicisti uniti dalla passione per la reinterpretazione creativa della musica italiana e internazionale. Il progetto propone un repertorio che attraversa i decenni, dagli anni ’60 ai ’90, rielaborando grandi successi in chiave punk rock.

Durante la serata verranno eseguiti brani iconici come America, Scende la pioggia, Maledetta primavera e altri titoli noti, rivisitati con un’impronta personale e spesso ironica. Il concerto si presenta come un’occasione per ascoltare canzoni familiari in una veste nuova, con arrangiamenti che ne stravolgono la struttura senza tradirne lo spirito.

«Il nostro è un gioco serio – afferma Giancarlo Gambino, che incarna il personaggio di Dottor Giakka –. Ci divertiamo a scomporre le canzoni che tutti conoscono, a tirare fuori da melodie rassicuranti qualcosa di più ruvido, più istintivo. Non si tratta solo di fare cover, ma di metterci dentro la nostra visione, il nostro modo di stare sul palco, anche con un po’ di irriverenza».

Il nome “Dottor Giakka e Mister Hyde” richiama infatti questa duplicità di approccio: da una parte la cura per il suono e l’attenzione per le fonti musicali originali, dall’altra la voglia di sovvertire le aspettative e creare uno spettacolo sempre diverso.

La band si è già esibita in diversi contesti, riscuotendo interesse per la capacità di unire generazioni e gusti musicali differenti in un linguaggio che resta accessibile, diretto e viscerale.

Per ulteriori informazioni o per prenotare un tavolo è possibile contattare il numero 327 4038584.