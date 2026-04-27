Aeroporto di Catania, Sac chiude il 2025 con 8 milioni di utile

L’assemblea dei soci di Sac la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, ha approvato all’unanimità il progetto di bilancio 2025. L’esercizio si è chiuso con un utile netto di 8 milioni di euro, in calo rispetto ai 12,8 milioni del 2024, pari a una flessione del 37%.

Il dato va però letto alla luce di una componente straordinaria che aveva inciso sul bilancio dell’anno precedente: nel 2024, infatti, i ricavi erano stati sostenuti da circa 6 milioni di euro legati al rimborso assicurativo per gli eventi del 2023. Al netto di questa posta non ricorrente, il 2025 mostra una crescita ordinaria dell’attività e conferma la tenuta industriale della società.

Il valore della produzione ha raggiunto 112,2 milioni di euro, con un incremento del 3,3% rispetto all’esercizio precedente. L’Ebit si è attestato a 10,8 milioni, in flessione del 36%, mentre i ricavi commerciali sono saliti a 30 milioni, con una crescita del 7%. Un segnale che conferma la capacità degli scali di Catania e Comiso di generare valore anche sul fronte dei servizi non aviation.

Catania e Comiso oltre quota 12,5 milioni di passeggeri

Il 2025 è stato anche l’anno del rafforzamento dei volumi di traffico. Gli aeroporti di Catania e Comiso hanno raggiunto complessivamente circa 12,5 milioni di passeggeri, consolidando il ruolo del sistema aeroportuale della Sicilia orientale tra le piattaforme più dinamiche del panorama nazionale.

Accanto alla crescita dei passeggeri, SAC prosegue nel piano di investimenti e ammodernamento delle infrastrutture. Le immobilizzazioni materiali sono aumentate di circa 18,9 milioni di euro, pari al 18%, raggiungendo quota 123,8 milioni. Le immobilizzazioni totali si attestano invece a 132,8 milioni, in crescita del 17% rispetto al 2024. Il capitale investito netto è salito a 91,6 milioni, con un incremento del 23%.

Una parte rilevante della strategia riguarda il rilancio dello scalo di Comiso, sostenuto anche dai fondi FSC voluti dal governo regionale guidato da Renato Schifani in accordo con il governo nazionale. L’obiettivo è potenziare l’offerta, rafforzare l’attrattività del territorio ibleo e integrare sempre di più Comiso nella piattaforma aeroportuale della Sicilia orientale.

Approvato lo schema per la cessione della maggioranza

La novità più rilevante riguarda però il fronte societario. SAC ha ricevuto dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’approvazione dello schema per la procedura di selezione finalizzata alla cessione del pacchetto azionario di maggioranza.

L’approvazione del MIT consente l’avvio formale del processo di privatizzazione della società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso. Si tratta di un passaggio già delineato dall’assemblea dei soci nel marzo 2025 e ora entrato in una fase operativa.

La cessione della maggioranza punta a favorire l’ingresso di investitori qualificati in grado di sostenere lo sviluppo infrastrutturale, l’innovazione dei servizi e il rafforzamento competitivo del sistema aeroportuale della Sicilia orientale.

All’assemblea hanno preso parte il vicesindaco di Catania, in rappresentanza del Comune e della Città metropolitana, il sindaco di Comiso Maria Rita Schembari, il commissario straordinario della Camera di Commercio del Sud-Est Antonio Belcuore, il commissario straordinario Irsap Sicilia Marcello Gualdani e i componenti del consiglio di amministrazione di SAC.