Agrifood, oro di Sicilia che non decolla

La filiera dell’agrifood si conferma un pilastro fondamentale per l’economia siciliana, generando quasi il 40% del valore economico totale dell’isola, un dato nettamente superiore alla media nazionale del 27%. È quanto emerge da uno studio di Prometeia presentato oggi a Ragusa durante il Forum delle Economie, organizzato da UniCredit in collaborazione con la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e CNA Sicilia.

Il forum, aperto dagli interventi di Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit, Antonino Belcuore, Commissario Straordinario della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, Salvatore Barbagallo, Assessore dell’agricoltura della Regione Siciliana, e Sebastiano Battiato, Presidente CNA Sicilia, ha messo in luce le enormi potenzialità di un settore che conta oltre 186 mila imprese, considerando l’intera filiera estesa fino alla distribuzione e al canale Ho.Re.Ca.

Tuttavia, accanto a questi dati incoraggianti, lo studio evidenzia anche le profonde sfide che il settore è chiamato ad affrontare. Una delle principali criticità risiede nella limitata capacità di export delle produzioni agricole, con oltre il 95% delle esportazioni destinato ai mercati europei. L’industria alimentare e delle bevande, che rappresenta il 59% dell’export della filiera (contro una media nazionale dell’84%), risulta inoltre particolarmente esposta alle turbolenze geopolitiche. Oltre il 20% delle vendite è infatti diretto verso il Nord America, un’area che ha visto raddoppiare i fatturati nell’ultimo quinquennio ma che è anche soggetta a potenziali nuove barriere tariffarie.

Un altro tema cruciale emerso dal dibattito è la necessità di investimenti mirati alla difesa del territorio. La Sicilia, negli ultimi dieci anni, è stata la seconda regione italiana più colpita da eventi climatici estremi, un fattore che mette a rischio la stabilità e la produttività del comparto agricolo. In questo contesto, il ruolo delle aziende capofila diventa strategico nel guidare le trasformazioni e gli investimenti necessari allo sviluppo sostenibile dell’intera filiera.

La tavola rotonda, moderata dal giornalista Giambattista Pepi, ha visto la partecipazione di figure chiave del settore, tra cui Tindaro Germanelli, Segretario CNA Agroalimentare Sicilia, e Maria Teresa Cardona, che hanno discusso delle strategie per affrontare le sfide future. Tra queste, un’attenzione particolare è stata dedicata all’imminente passaggio generazionale, un fenomeno di grande rilevanza in un settore dove la stragrande maggioranza delle aziende è a conduzione familiare.

Il Forum delle Economie ha quindi tracciato un quadro complesso ma ricco di opportunità per l’agrifood siciliano. La capacità di innovare, di aprirsi a nuovi mercati e di investire in sostenibilità saranno i fattori chiave per garantire un futuro di crescita e prosperità a uno dei settori più vitali dell’economia isolana.