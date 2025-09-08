Sicilia Economia - News di economia, turismo e agricoltura in Sicilia.

Pubblicato il: 08/09/2025

Agrisicilia rilancia la filiera degli agrumi siciliani: nuovi investimenti innovativi per la produzione

Belpasso (Catania). Agrisicilia accelera la sua trasformazione producendo marmellate di agrumi con un nuovo impianto hi-tech, integrato con le linee di innovazione industriale previste dall’Industria 4.0. Il progetto, finanziato in parte da contributi statali e agevolazioni, rafforza la sua posizione strategica all’interno della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) europea — con un occhio chiaro alla Germania, Francia e Regno Unito.

Oltre 4,5 milioni di investimento tecnologico

Grazie ai bandi del Ministero dello Sviluppo Economico — in particolare quelli dedicati a macchinari innovativi e investimenti sostenibili 4.0 — l’azienda ha sviluppato un piano di trasformazione che ha visto investimenti totali per € 4.500.155, supportati da € 3.026.323 di agevolazioni, di cui € 2.156.377 a fondo perduto e € 791.313 in finanziamenti agevolati.

Questo flusso ha consentito l’acquisizione di impianti produttivi digitalizzati e l’ampliamento della capacità confezionativa, ponendo le basi per una maggiore efficienza e una più robusta tracciabilità, in linea con i migliori standard della sicurezza alimentare e della sostenibilità.

Digitalizzazione e automazione al servizio della qualità

L’innovazione riguarda strumenti fondamentali per il settore alimentare. Tra le tecnologie integrate nel nuovo polo produttivo troviamo:

  • Pastorizzat ore e controllo automatico del vuoto, per garantire integrità sanitaria dei vasetti.
  • Scanner a raggi X per intercettare impurità o corpi estranei.
  • Verifica automatica dell’etichetta per conformità regolamentare.
  • Stampa diretta su cartone, che riduce materiali di imballaggio superflui.
  • PLC integrato con software gestionale, elemento chiave per il monitoraggio in tempo reale, la tracciabilità e la qualità.

Occupazione e valorizzazione della filiera

Sebbene non siano disponibili cifre precise sul numero di nuovi posti creati, l’entità dell’investimento e l’introduzione di tecnologie avanzate lasciano prevedere un impatto positivo sull’occupazione qualificata — non solo in produzione, ma anche in automazione, qualità, gestione digitale e logistica.

Inoltre, l’operazione promuove la filiera locale degli agrumi: Agrisicilia lavora con fornitori siciliani selezionati, contribuendo a una valorizzazione territoriale improntata sull’eccellenza e la sostenibilità.

Innovazione e prospettive europee

Si tratta di un esempio di industrializzazione intelligente: un’azienda che modernizza i suoi processi integrando ricerca, sviluppo tecnologico e sostenibilità ambientale. Con questa operazione, Agrisicilia non rafforza soltanto la propria competitività, ma pone anche le basi per una futura espansione nei mercati esteri più esigenti.

