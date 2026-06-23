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Pubblicato il: 23/06/2026

AI e imprese, a Butera il confronto sulle nuove leve della competitività

L’intelligenza artificiale entra sempre più nel perimetro concreto delle imprese: processi produttivi, pianificazione operativa, gestione documentale, consumi energetici, manutenzione e protezione dei dati. È attorno a queste applicazioni che si è sviluppato il workshop “L’AI ‘CENTRO’ DEL BUSINESS – l’applicazione e l’utilizzo strategico per le Imprese”, promosso da Sicindustria Caltanissetta all’Enospace di Tenute Navarra, a Butera.

L’incontro, svolto venerdì 19 giugno, ha registrato il tutto esaurito e ha coinvolto imprenditori, manager e rappresentanti delle governance aziendali del territorio. Un segnale che, al di là della dimensione tecnologica, restituisce l’esigenza delle imprese di tradurre l’intelligenza artificiale in strumenti di crescita, efficienza e capacità competitiva.

Il tema centrale non è stato dunque l’AI come fenomeno astratto, ma la sua applicazione nei diversi comparti industriali. Giancarlo Sudano, Azure AI Solution Engineer di Microsoft Italy, ha illustrato gli utilizzi legati all’automazione dei processi, alla manutenzione predittiva, alla pianificazione delle attività e all’ottimizzazione energetica. Sul fronte della ricerca e sviluppo è intervenuto Dario Ticali, docente del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università Kore di Enna, mentre Giuseppe Malerba ha affrontato i profili connessi alla governance del cyber risk, alla compliance e alla protezione dei dati.

A moderare il confronto è stato il giornalista Nino Amadore, con un dialogo orientato alle esigenze operative delle aziende e alle ricadute dell’innovazione sulle scelte manageriali.

Il workshop rappresenta il primo passaggio del programma “Imprese al Centro”, promosso dalla Delegazione nissena di Sicindustria. Il progetto punta a costruire un’offerta stabile per le aziende associate, articolata su formazione, informazione, networking, innovazione, ricerca, placement e rapporti con le università.

«La grande partecipazione non rappresenta per noi un punto di arrivo, ma esattamente l’opposto: il punto di partenza», ha sottolineato il presidente della Delegazione di Caltanissetta, Ignazio Manduca. L’obiettivo è mettere a disposizione delle imprese e delle rispettive governance strumenti utili per affrontare i cambiamenti tecnologici e rafforzare le relazioni con il sistema della formazione, della ricerca e delle competenze.

In questa prospettiva, l’AI diventa una delle leve di un percorso più ampio: non sostituisce la qualità delle decisioni imprenditoriali, ma può aumentare la capacità delle aziende di leggere dati, prevenire criticità e rendere più efficienti processi che incidono direttamente su costi, organizzazione e competitività.

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