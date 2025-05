Alla Scuola dei Mestieri Logos un Open Day per costruire il futuro

Vittoria (RG) – Porte aperte alla Scuola dei Mestieri Logos lunedì 26 maggio, dalle ore 14 alle 20, per un Open Day pensato per studenti, famiglie e imprese. Un’occasione per scoprire da vicino i percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) con specializzazione al quarto anno, offerti dalla sede di via Stradale per Scoglitti 88, alle porte di Vittoria.

Nata da un’idea dell’ente di formazione Logos, fondato e presieduto da Rosario Alescio, la scuola propone un’offerta che unisce teoria e pratica, passione e mestiere, valori civili e concreta occupabilità. I ragazzi possono scegliere tra numerosi indirizzi professionalizzanti – dalla meccatronica alla ristorazione, dall’estetica alla termoidraulica, dalle energie rinnovabili all’acconciatura – formandosi in laboratori attrezzati, partecipando a stage in azienda e ottenendo, al termine del percorso, una qualifica professionale riconosciuta.

Una giornata per toccare con mano

Durante l’Open Day sarà possibile partecipare a seminari tematici, simulazioni di laboratorio e mini stage. Al centro, la sfida della sostenibilità nei mestieri. Tra gli appuntamenti:

“Efficienza energetica: un dovere in cucina” per l’indirizzo tecnico di cucina, con Pietro Alfano (IFA), lo chef Dario Diliberto (Taberna dei Cinque Sensi) e lo chef Andrea Cascone (Boga).

per l’indirizzo tecnico di cucina, con Pietro Alfano (IFA), lo chef Dario Diliberto (Taberna dei Cinque Sensi) e lo chef Andrea Cascone (Boga). “Energie rinnovabili” per operatori termoidraulici, con esperti come Massimiliano Sentino (Energetis), Giuseppe Magno (M.G. Impianti) e Giuseppe Iabichino (Italterm).

per operatori termoidraulici, con esperti come Massimiliano Sentino (Energetis), Giuseppe Magno (M.G. Impianti) e Giuseppe Iabichino (Italterm). “Green Mechanics” con Raffaele Ignaccolo (CVRS Meccatronic Service) per conoscere le tecnologie ecologiche nei motori e nei carburanti.

con Raffaele Ignaccolo (CVRS Meccatronic Service) per conoscere le tecnologie ecologiche nei motori e nei carburanti. “Green Beauty: sostenibilità e innovazione nell’acconciatura” con Manlio Multisanti (Urban Color) e Donatello Bonomo, focalizzato su prodotti bio, strumenti eco-friendly e gestione sostenibile dei saloni.

Una scuola che educa anche alla cittadinanza

L’Open Day si inserisce in un ciclo più ampio di attività che caratterizzano l’approccio della Scuola dei Mestieri Logos, centrato sull’educazione civica, la legalità e l’impegno sociale.

Il 12 maggio, ad esempio, si è svolto un laboratorio di scrittura emotivo-riflessiva, ispirato alla poesia di Alda Merini, per riflettere sulla prevenzione della violenza di genere. Coinvolti psicologi, operatori dei centri antiviolenza e studenti, in un percorso che ha unito arte e consapevolezza.

Il 16 maggio, un incontro con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro ha approfondito il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro e dei diritti dei lavoratori, con dati aggiornati sugli infortuni in Sicilia e un focus sul D.lgs. 81/2008.

Il 23 maggio, nella sede di Ragusa, si è parlato di ambiente e bellezza sostenibile con il seminario “Custodi dell’ambiente”, guidato dal docente Giuseppe Alecci e dalla dermomotivatrice Giusi Antoci, per formare professionisti consapevoli anche dal punto di vista ambientale e sociale.

Una scuola-ponte tra formazione e imprese

«L’appuntamento di lunedì – spiega Rosario Alescio – non è solo un tour tra aule e laboratori: è l’occasione per entrare in contatto con professionisti, imprenditori e tutor che ogni giorno lavorano per offrire un’istruzione concreta, attenta alle sfide del mercato del lavoro e ai principi dell’Agenda 2030. La Scuola dei Mestieri Logos è il luogo dove la passione diventa professione e i valori si traducono in competenze».