La Sicilia: crocevia strategico nella lotta al riciclaggio

La Sicilia, per la sua posizione geopolitica e la presenza storica della criminalità organizzata, è un territorio particolarmente vulnerabile al riciclaggio di denaro. Organizzazioni come Cosa Nostra utilizzano settori chiave dell’economia – tra cui edilizia, turismo e agricoltura – per camuffare flussi finanziari illeciti. Tuttavia, è anche una regione che si distingue per iniziative innovative nella lotta alla criminalità economica.