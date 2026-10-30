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Pubblicato il: 30/10/2026

Anytime Fitness raddoppia a Palermo: nuovo investimento nel fitness aperto 24 ore

Dal centro storico a via Pacinotti, Anytime Fitness amplia la propria presenza a Palermo. A due anni dall’esordio in via Roma, il marchio internazionale delle palestre in franchising raddoppia nel capoluogo con una struttura di 1.173 metri quadrati, dimensionata per accogliere oltre 1.400 iscritti. A promuovere l’operazione sono ancora Marina e Pietro Semilia, gli imprenditori che nel 2024 avevano portato il network per la prima volta in Sicilia.

Il nuovo investimento punta su una formula precisa: consentire l’accesso alla palestra a qualsiasi ora, tutti i giorni dell’anno. Una proposta che cerca spazio tra gli impegni di lavoro e familiari, facendo della flessibilità degli orari uno degli elementi centrali dell’offerta.

Da via Roma al secondo investimento in città

La sede di via Antonio Pacinotti 35 segna un nuovo passaggio nel progetto imprenditoriale dei due affiliati. Dopo l’apertura nel centro storico, Marina e Pietro Semilia scelgono di rafforzare la presenza a Palermo attraverso un secondo club, all’interno della stessa rete internazionale.

Il franchising lega così lo sviluppo del marchio all’iniziativa degli operatori locali, ai quali fa capo la scelta di investire sul territorio. Nel comunicato non vengono indicati l’importo dell’operazione e il numero degli addetti previsti per la nuova struttura.

«L’apertura di via Pacinotti riflette la capacità dei nostri franchisee di leggere le esigenze del territorio e trasformarle in un progetto concreto», afferma Roberto Ronchi, Ceo di Anytime Fitness Italia.

La palestra entra nei tempi della città

L’accessibilità 24 ore su 24, sette giorni su sette, è il tratto distintivo del modello. Per il club palermitano significa offrire agli iscritti la possibilità di distribuire gli allenamenti lungo l’intera giornata, anche al di fuori delle fasce abitualmente dedicate all’attività sportiva.

«Mettere a disposizione un nuovo spazio aperto 24 ore su 24 significa offrire a chi vive Palermo una maggiore libertà di scelta: ci si può allenare prima di iniziare la giornata, tra un impegno e l’altro o la sera, seguendo i propri tempi e non quelli imposti dagli orari tradizionali», spiega Ronchi.

La struttura comprende aree per il cardiofitness, macchine isotoniche, sala pesi, allenamento funzionale e corsi. È prevista anche una zona dedicata al recupero dopo l’attività fisica. Il gruppo di lavoro riunirà responsabili del club e delle vendite, assistenti di sala, personal trainer e istruttori.

All’attività in palestra si affianca lo Smart Coaching Ecosystem, il sistema con cui il network integra il lavoro dei trainer e gli strumenti digitali per seguire i percorsi di allenamento anche fuori dalla struttura.

Il raddoppio palermitano nella rete internazionale

L’espansione a Palermo si inserisce in una rete che, secondo i dati diffusi dall’azienda, conta 74 club in Italia e circa 6mila nel mondo, distribuiti in 42 Paesi, con oltre cinque milioni di iscritti. Nato negli Stati Uniti nel 2002, il marchio prevede ulteriori aperture italiane nei prossimi mesi.

Tra gli elementi del modello c’è la possibilità di utilizzare un unico abbonamento per allenarsi nei club del circuito, in Italia e all’estero. Per i due imprenditori palermitani, il secondo indirizzo rappresenta intanto un consolidamento nella città da cui è cominciata l’esperienza siciliana del marchio: due sedi aperte nell’arco di due anni, con la flessibilità di accesso al centro della proposta commerciale.

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