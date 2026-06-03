Architetture e memoria, Catania inaugura la collana “Esercizio”

Catania diventa il primo caso di studio di “Esercizio”, nuova collana editoriale dedicata al racconto delle città attraverso le architetture, le stratificazioni urbane e la memoria dei luoghi. Il debutto è affidato al volume “Esercizio Catania. Melior de cinere surgo”, curato dall’architetto e docente Luigi Pellegrino, edito da Anteferma Edizioni.

L’iniziativa è stata annunciata anche con una campagna di affissione in città. Nei manifesti, il progetto viene presentato come una collana di volumi dedicati alle città, pensata per raccontarne cultura, storia e memoria attraverso le architetture che le hanno costruite. Una scelta non casuale per Catania, città che ha fatto della ricostruzione una parte essenziale della propria identità.

Il sottotitolo latino, “Melior de cinere surgo”, richiama il motto civico della città: “risorgo migliore dalle ceneri”. È il filo simbolico del libro, che guarda a Catania come a un organismo urbano segnato da fratture, distruzioni e ripartenze. L’eruzione del 1669, il terremoto del 1693, la ricostruzione barocca, il rapporto con la lava e con la pietra diventano così elementi di una narrazione che supera la semplice descrizione architettonica.

Il volume non si presenta come una guida tradizionale, ma come un quaderno di lettura della città. La prospettiva è corale. Ai testi contribuiscono Giuseppe Amadore, Stefano Branca, Marialaura Calogero, Aurelio Cantone, Giulia Conti, Bruno Messina, Alessandro Virgilio Mosetti, L. Carlo Palazzolo, Luigi Pellegrino, Matteo Pennisi, Andrea Raciti e Graziano Testa. Il progetto editoriale è bilingue, in italiano e inglese, e conta 84 pagine, con formato 16×24 centimetri, stampa in bianco e nero e un sedicesimo a colori.

La collana è diretta da Giulia Conti e Alessandro Virgilio Mosetti e prevede due uscite l’anno. Dopo Catania, il secondo numero annunciato sarà dedicato a Genova, previsto per l’autunno-inverno 2026.

La scelta di partire da Catania colloca la città etnea dentro un percorso nazionale di riflessione sulle trasformazioni urbane. Non solo monumenti, non solo memoria storica, ma un tentativo di leggere l’identità di una città attraverso i suoi pieni e i suoi vuoti, le architetture sopravvissute, quelle ricostruite e quelle che continuano a segnare il paesaggio quotidiano.

Secondo quanto indicato dall’editore, “Esercizio Catania” ha un prezzo di copertina di 16 euro ed è indicato come disponibile dal 15 giugno 2026. L’ISBN è 979-12-5953-255-8.