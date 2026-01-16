ARD Discount rilancia sul 2026: rete in crescita, marca al centro e nuovi investimenti

Archiviata la partecipazione a Marca 2026, ARD Discount guarda ora al nuovo anno con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nel mercato discount, rafforzare la rete e investire sull’innovazione di prodotto, continuando a costruire un rapporto di fiducia con un consumatore sempre più attento ed esigente. In un contesto competitivo in rapida evoluzione, la strategia delineata da Ergon S.p.A. punta su una combinazione di radicamento territoriale, qualità accessibile e capacità di rinnovarsi, una scommessa che – alla luce dei risultati del 2025 – sembra trovare nel mercato risposte concrete.

La sesta partecipazione consecutiva di ARD Discount al salone internazionale della marca del distributore, che si è chiuso ieri a Bologna, è stata l’occasione per fare il punto su un anno di forte sviluppo e per presentare le linee di crescita future dell’insegna.

Un 2025 di sviluppo e nuove aperture

Il 2025 viene archiviato come uno degli anni più significativi per ARD Discount sul fronte dell’espansione territoriale. In Sardegna l’insegna ha superato i 20 punti vendita, rafforzando la presenza sull’isola grazie alla collaborazione con Fratelli Ibba, realtà storica della grande distribuzione che ha sposato il progetto ARD con un piano di aperture capillari. Parallelamente, anche la Puglia ha registrato una crescita rilevante, con nove nuovi store aperti nel corso dell’anno, portando la rete complessiva a quota 265 punti vendita tra diretti e franchising.

Una crescita che conferma il ruolo del Mezzogiorno come area strategica per lo sviluppo dell’insegna e la capacità di ARD Discount di adattare il proprio modello a contesti territoriali diversi, mantenendo un’identità chiara.

Marca del Distributore: il cuore del modello ARD

Al centro della strategia resta la Marca del Distributore, che nel 2025 ha rappresentato circa il 60% del fatturato e dell’assortimento complessivo. Un dato che racconta una scelta precisa: puntare su un’offerta a marchio capace di coniugare convenienza, qualità e riconoscibilità.

«Il 2025 è stato un anno di importante sviluppo per ARD Discount – ha spiegato l’amministratore delegato di Ergon, Marco Sgarioto –. La MDD ha confermato il suo ruolo centrale, non solo come pilastro dell’assortimento, ma anche come leva di fidelizzazione e costruzione della fiducia». Una linea che proseguirà nel 2026, con un piano di 400 nuove lavorazioni tra nuovi lanci, restyling e interventi in etichetta.

Digitale e relazione con il cliente

Accanto allo sviluppo dell’offerta, il 2025 ha visto una forte accelerazione sul fronte digitale. L’App ARD, a un anno dal lancio, ha già coinvolto migliaia di utenti ed è diventata uno strumento centrale di relazione con i clienti, anche grazie a iniziative promozionali come il concorso “hAPPy Birthday!”.

Il contatto diretto con il territorio resta però un elemento distintivo dell’insegna, come dimostra l’ARD Summer Beach Tour 2025, che ha fatto tappa in numerose spiagge siciliane e calabresi, rafforzando il legame con i clienti attraverso iniziative di intrattenimento e animazione.

I nuovi prodotti presentati a Marca

La presenza a Marca 2026 ha acceso i riflettori anche sull’ampio portafoglio di nuovi prodotti a marchio, dall’alimentare al non food. Tra le novità più rilevanti, l’ampliamento della linea “Terre e Tesori”, con referenze premium come il pesto di pistacchio al 75%, il panettone Dubai Style e nuove pizze gourmet cotte su pietra ispirate alle eccellenze regionali.

Si rafforzano anche le linee “Optimo”, “Sicilsole” e “Tesori del Cuoco”, mentre cresce l’offerta nel non food: dalla cura della casa con i nuovi detersivi “Ionix”, al pet food con “Purams”, fino alla cura della persona con “Tale of Essence” e al mondo baby con il marchio “Sofly”.

Comunicazione e identità di marca

Prosegue infine anche nel 2026 la collaborazione con Nino Frassica, volto storico della comunicazione ARD. Una partnership che evolve in chiave sempre più digitale, con contenuti social capaci di unire intrattenimento e promozione e di rafforzare il dialogo con un pubblico trasversale e multigenerazionale.

Chiusa Marca, ARD Discount entra dunque nel 2026 con una strategia chiara: crescere senza snaturarsi, puntando su qualità accessibile, innovazione di prodotto e radicamento territoriale come leve per restare competitiva in un mercato in continuo cambiamento.