Assunzioni in crescita nel terzo trimestre 2025: +16% secondo ManpowerGroup

Il mercato del lavoro italiano si mantiene in territorio positivo. Secondo l’Employment Outlook Survey di ManpowerGroup, la previsione netta di occupazione (NEO) per il terzo trimestre del 2025 si attesta al +16%. Un dato incoraggiante, seppur leggermente in calo rispetto ai trimestri precedenti, che conferma la volontà delle imprese di continuare ad assumere nonostante un contesto globale complesso.

I settori che assumono di più: finanza, IT e logistica

A guidare la domanda di lavoro sono settori strategici, protagonisti delle grandi trasformazioni economiche e digitali in corso:

Finanza e real estate : +24%

: +24% Tecnologia dell’informazione : +22%

: +22% Trasporti e logistica : +19%

: +19% Seguono beni di consumo e servizi (+18%) e energia e utilities (+17%)

Queste aree rappresentano la spina dorsale di un’economia che punta su innovazione, infrastrutture e digitalizzazione per mantenere la propria competitività.

Espansione, innovazione e nuove competenze: perché si assume

Tra le motivazioni principali che spingono le imprese italiane ad assumere nel terzo trimestre emergono:

Espansione aziendale : il 32% delle imprese apre nuove posizioni per crescere.

: il 32% delle imprese apre nuove posizioni per crescere. Progetti specifici o temporanei : 29%

: 29% Ingresso in nuovi settori : 28%

: 28% Aggiornamento delle competenze interne: un’azienda su quattro cerca profili per far fronte all’evoluzione tecnologica e alla trasformazione dei ruoli professionali.

Questi dati confermano una tendenza già in atto: non basta più coprire posizioni esistenti, bisogna costruire nuovi profili capaci di interpretare il futuro del lavoro.

Automazione e digitalizzazione: il 64% delle aziende aumenta gli investimenti

Un altro dato centrale emerso dal sondaggio riguarda l’adozione di tecnologie automatizzate. Il 64% delle imprese italiane dichiara di voler aumentare gli investimenti in automazione e digitalizzazione entro i prossimi 12 mesi. Solo il 9% prevede una riduzione.

Un cambio di passo inevitabile, che rende ancora più urgente la formazione continua e l’aggiornamento delle competenze.

La sfida demografica: invecchiamento e turnover generazionale

Il 93% delle aziende afferma che l’invecchiamento della forza lavoro sta influenzando le politiche di assunzione. Il pensionamento dei profili senior rischia di creare vuoti professionali difficili da colmare senza un’efficace strategia di ricambio generazionale.

Nel frattempo, il 95% delle imprese segnala che le incertezze legate al commercio internazionale, tra dazi e instabilità geopolitica, pesano sulle decisioni occupazionali.

La formazione come leva strategica: il ruolo delle Academy

Come sottolinea Anna Gionfriddo, amministratrice delegata di ManpowerGroup Italia, “le risposte alle sfide demografiche e tecnologiche non possono prescindere dalle persone. Formazione, reskilling e upskilling sono indispensabili per costruire organizzazioni più flessibili e pronte al cambiamento”.

In quest’ottica, le Academy di Manpower ed Experis rappresentano un esempio concreto di come le imprese possano sviluppare internamente le competenze necessarie per affrontare la transizione in atto.

Conclusione: ottimismo misurato, ma il lavoro resta in movimento

Il panorama occupazionale italiano per il terzo trimestre del 2025 appare dunque in moderata espansione. Le imprese assumono, investono in tecnologia, esplorano nuovi settori. Ma la vera sfida è costruire un ecosistema del lavoro capace di tenere insieme innovazione, formazione e capitale umano.

Perché, in un mondo in continua trasformazione, il lavoro non si limita a cambiare: si reinventa.