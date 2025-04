Avvinando Wine Fest compie 10 anni e torna con un nuovo format

Dopo una pausa nel 2024, Avvinando Wine Fest torna in grande stile per celebrare la sua decima edizione. L’attesa manifestazione dedicata al mondo del vino si terrà sabato 17 e domenica 18 maggio, dalle 11 alle 20, presso i Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo, una nuova sede scelta per accogliere un format completamente rinnovato, che promette di coniugare vino, cultura, gastronomia e arte.

Ideato dai tre soci fondatori Marco Busalacchi, Massimiliano Morghese e Giuseppe D’Aguanno, Avvinando è cresciuto nel tempo diventando un punto di riferimento per winelover, addetti ai lavori e aziende vinicole. Dal 2011 ad oggi, ha totalizzato numeri di tutto rispetto: oltre 60.000 visitatori, 900 aziende coinvolte, 4.000 etichette e ben 80 masterclass.

La decima edizione non sarà soltanto una festa, ma un vero e proprio punto di svolta. “Abbiamo capito che per crescere serve evolvere – spiegano i fondatori – mantenendo la qualità e l’identità dell’evento, ma aprendoci a nuovi linguaggi e a un pubblico più ampio, anche curioso ma non necessariamente esperto”.

Promosso dall’Assessorato regionale delle Attività Produttive, da Confcommercio Palermo e da Fipe, il festival conferma il suo doppio format: le mattine saranno dedicate al business e agli incontri B2B, mentre a partire dalle 17 l’evento aprirà le porte ai visitatori, con masterclass, degustazioni e banchi d’assaggio.

Saranno circa 80 le cantine partecipanti, con una selezione mirata delle migliori produzioni vinicole siciliane e italiane. Le aziende sono state invitate a presentare solo cinque etichette, puntando sulla qualità più che sulla quantità. “Vogliamo tornare ad ‘avvinare’, ovvero pulire il calice con il vino per prepararlo al meglio alla degustazione – affermano gli organizzatori – un gesto simbolico che racconta la nostra voglia di andare dritti all’essenza”.

Tra le novità, un accordo con lo Sportello Sprint per l’internazionalizzazione delle imprese siciliane permetterà di coinvolgere tutte le province attraverso le rispettive Camere di Commercio, con l’obiettivo di valorizzare anche le piccole e medie aziende. L’organizzazione sta inoltre predisponendo soluzioni logistiche per favorire l’afflusso dei visitatori dalle altre province in modo comodo e sicuro.

La scelta della location non è casuale: i Cantieri Culturali alla Zisa, con la loro storia industriale riconvertita a centro culturale, riflettono lo spirito di contaminazione che caratterizza il nuovo corso di Avvinando. Saranno allestiti spazi tematici per masterclass, talk show, gastronomia, editoria e mostre. Un percorso tra “isole del vino” che diventa viaggio tra territori, culture e sapori.

Il programma completo sarà svelato il 29 aprile alle ore 11 durante la conferenza stampa presso la Camera di Commercio di Palermo. Intanto è possibile seguire gli aggiornamenti sul sito ufficiale www.avvinandowinefest.it, dove sarà anche possibile acquistare i ticket d’ingresso e prenotare le masterclass, a numero chiuso.

Avvinando Wine Fest 2025 si preannuncia dunque come un appuntamento imperdibile per gli appassionati del buon vino e non solo: un evento che celebra la qualità, il territorio e la cultura del vino in tutte le sue sfumature.