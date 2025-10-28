BCC “Toniolo”, dai 130 anni emerge la continuità con il territorio

San Cataldo. La Banca di Credito Cooperativo “G. Toniolo e San Michele” di San Cataldo ha celebrato i 130 anni dalla fondazione con un convegno che ha riunito i presidenti e i direttori delle nove BCC del Gruppo Iccrea della Sicilia, insieme ai vertici della capogruppo nazionale, al Consiglio di Amministrazione e agli organi di controllo dell’istituto.

Al centro degli interventi, il ruolo del credito cooperativo nei territori, soprattutto in Sicilia, dove in 35 comuni lo sportello di una BCC rappresenta l’unica presenza bancaria.

«La nostra crescita è stata prudente e responsabile, creando opportunità per l’economia locale», ha detto Salvatore Saporito, presidente della banca. Ha ricordato anche che la Toniolo è stata una delle prime tre BCC fondate in Sicilia e che oggi è l’unica a essere ancora attiva. «Siamo un polo aggregante e inclusivo e celebriamo 130 anni che appartengono alla storia del credito cooperativo».

Nel corso dell’incontro è stato inaugurato il busto in bronzo di Gaetano Saporito, per trentacinque anni presidente della banca e già vicepresidente nazionale di Iccrea Banca. La cerimonia si è svolta alla presenza di S.E.R. Mons. Mario Russotto, Vescovo di Caltanissetta, che ha celebrato una messa nell’Auditorium.

È stata poi ricostruita la crescita dell’istituto, considerato oggi la più grande BCC a sud di Roma. Saporito ha ricordato come nel 1978 la banca operasse con un solo sportello a San Cataldo e come le successive acquisizioni, tra cui la più recente BCC San Michele di Caltanissetta (2022), abbiano ampliato la rete nel territorio.

I dati economici confermano una crescita stabile nel quadro del credito cooperativo.

Il Bilancio 2024 si è chiuso con un utile netto di 8,7 milioni di euro. Nel primo semestre 2025, l’utile è pari a 5,1 milioni di euro.

Al 30 giugno 2025, il patrimonio netto ammonta a 259,8 milioni di euro; il CET1 è al 60,8%. Il Prodotto Bancario Lordo ha raggiunto 2,294 miliardi di euro.

I finanziamenti netti alla clientela sono pari a 546 milioni di euro, con nuove erogazioni per circa 82,4 milioni di euro. La raccolta complessiva ammonta a 1,732 miliardi di euro.

Dal livello nazionale sono arrivati due messaggi centrali.

Giuseppe Maino, presidente di Iccrea Banca, ha ricordato che il gruppo ha destinato 942 milioni di euro a famiglie e imprese siciliane.

Mauro Pastore, direttore generale, ha sottolineato che la rete delle BCC «non è più un sistema di nicchia», richiamando il piano triennale che prevede 16 miliardi di euro l’anno in finanziamenti e 300 milioni di investimenti per l’infrastruttura informatica del gruppo.