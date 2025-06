Beer Bubbles 2025: a Palermo torna il festival della birra artigianale

Dal 12 al 15 giugno 2025 Palermo torna a riempirsi di gusto, musica e convivialità con la nona edizione di Beer Bubbles, il festival dedicato alla birra artigianale italiana che ogni anno unisce territori, produttori e appassionati. L’appuntamento è in uno dei luoghi simbolo della città: tra Piazza Castelnuovo e Piazza Ruggero Settimo, davanti al Teatro Politeama, trasformato per l’occasione in un grande villaggio festoso, con un’atmosfera anni ’90.

Beer Bubbles 2025 si conferma come uno degli eventi più attesi del calendario cittadino, con oltre 150 birre artigianali, più di 10.000 litri di birra, 50 produttori agroalimentari, street food d’autore, talk, dj set e cooking show. Un vero e proprio viaggio sensoriale, ma anche culturale, nelle produzioni brassicole e agroalimentari della Sicilia e del resto d’Italia.

Il festival è a ingresso gratuito, con bicchiere e prima degustazione a 5 euro.

Promosso da Utopìa con il sostegno della Regione Siciliana, del Comune e della Città Metropolitana di Palermo, Beer Bubbles 2025 coinvolge anche realtà come l’Ente di Sviluppo Agricolo (ESA), il GAL delle Madonie, IDIMED, l’Associazione dei Cuochi di Sicilia, CNA Palermo e i comuni di Castelbuono e Valledolmo.

Una rete ampia che racconta una Sicilia brassicola e agricola dinamica, pronta a confrontarsi con produttori provenienti da tutta Italia.

Tra gli stili in degustazione: Saison, Blanche, Weizen, Stout, IPA, APA e perfino birre gluten free. Dai mieli ai formaggi, dagli oli ai distillati: ogni stand diventa un’occasione per assaggiare e conoscere il meglio della filiera agroalimentare italiana.

Ecco alcuni birrifici presenti:

Yblon (Ragusa): celebre per “La Badessa”, una Belgian Dubbel intensa ed elegante

(Ragusa): celebre per “La Badessa”, una Belgian Dubbel intensa ed elegante Evoqe (Veneto): specializzata in birre sour, sperimentali e fuori dagli schemi

(Veneto): specializzata in birre sour, sperimentali e fuori dagli schemi Rockbrewery : pioniera nella sostenibilità, con profili d’acqua personalizzati e packaging in alluminio riciclato

: pioniera nella sostenibilità, con profili d’acqua personalizzati e packaging in alluminio riciclato La Gramigna: azienda agricola che lavora con grani antichi, orzo, farro e malti speciali

«Beer Bubbles è per tutti: dagli esperti ai curiosi. I birrai non vedono l’ora di raccontare il proprio mestiere» – afferma Maurilio Cassata, tra gli organizzatori dell’evento.

Ogni sera la piazza si animerà con dj set radiofonici, allestimenti ispirati agli anni ’90 e momenti di intrattenimento per tutti. Il village chiuderà ogni notte all’1, offrendo una lunga occasione di socialità e divertimento al centro della città.

«Beer Bubbles è una festa vera – aggiunge Alessia Billitteri – che mette insieme sapori, suoni e persone. Perché festeggiare solo a Capodanno, quando si può scendere in piazza anche a giugno?».

Informazioni utili: