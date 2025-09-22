Sicilia Economia - News di economia, turismo e agricoltura in Sicilia.

Home / Agenda
Pubblicato il: 22/09/2025

“Bellini-Paganini, un dialogo (im)possibile”: genio lirico e virtuosismo si sfidano a Messina

Stasera, lunedì 22 settembre alle ore 21, il Teatro Vittorio Emanuele ospiterà, nell’ambito del Bellini International Context, “Bellini-Paganini, un dialogo (im)possibile”, un originale spettacolo che mette in scena l’incontro immaginario tra due tra le figure più emblematiche dell’Ottocento musicale: Vincenzo Bellini e Niccolò Paganini.

Un viaggio tra genio lirico e virtuosismo estremo

Da un’idea di Gianna Fratta, lo spettacolo prende forma come un confronto impossibile e al tempo stesso affascinante, che intreccia musica e parola per restituire al pubblico la distanza – e insieme la vicinanza – tra due universi creativi opposti.

“Bellini-Paganini è il frutto di un’idea nata in seno alla Fondazione Taormina Arte Sicilia – dichiara la direttrice artistica Gianna Fratta – mentre si immaginava la produzione di uno spettacolo originale e insolito che avesse al centro il Cigno di Catania. Quale migliore e più spettacolare idea di quella di mettere a confronto due virtuosismi estremi, l’uno vocale e l’altro strumentale? Così si è ipotizzato un dialogo impossibile – perché i due grandi compositori non si frequentarono mai – svolto in un luogo che genericamente si può indicare come un aldilà, un incontro, un confronto e uno scontro, forse, tra un angelo e un diavolo. A Giampiero Mancini il merito di aver reso questa invenzione della fantasia tangibile e verosimile, attraverso un testo che si alterna alle musiche di Bellini e di Paganini, riviste in chiave contemporanea dall’estro compositivo di Molinelli e Di Battista”.

Un’orchestra, due mondi e una serata irripetibile

Sul palco, l’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele diretta da Marco Moresco, con la partecipazione straordinaria del violinista Ettore Pellegrino, del soprano Nicky Nicolai, degli attori Giampiero Mancini e Vincenzo De Michele, e del Stefano Di Battista Jazz Quartet.

L’idea è quella di giocare con i contrasti, esaltando la distanza tra due mondi opposti eppure capaci di dialogare. Come spiega l’attore Gianpiero Mancini: “Lo spettacolo è concepito come un dialogo impossibile fra Paganini e Bellini che si incontrano. È uno spunto per parlare delle loro esperienze di vita, dei diversi stili musicali e degli approcci alla musica e all’esistenza. Sono due mondi opposti: Paganini è oscuro, obliquo, istrionico; Bellini, invece, è placido, pacato, docile. Sono davvero antipodali”.

La contrapposizione non resterà solo teorica, ma si tradurrà in scelte musicali precise. “Questa differenza – prosegue Mancini – sarà evidenziata dal fatto che l’orchestra, diretta da Marco Moresco, rivisiterà i brani di Paganini in versione bossanova, mentre Nicky Nicolai reinterpreterà i brani di Bellini in chiave jazz. Sarà dunque una serata ossimorica, basata sui contrasti, sui possibili e sugli impossibili”.

Dopo la prima assoluta a Catania lo scorso anno, accolta con entusiasmo dal pubblico, lo spettacolo arriva a Messina con l’obiettivo di replicarne il successo. “La prima edizione dello spettacolo è stata realizzata a Catania l’anno scorso ed è stata un grande successo. Domani replichiamo a Messina con enorme piacere”, ha concluso Mancini.

Un appuntamento che promette di sorprendere e coinvolgere, restituendo in forma originale la grandezza di due titani della musica e offrendo un’occasione unica per riscoprire Bellini e Paganini con uno sguardo nuovo e inatteso.

Per maggiori informazioni sui prossimi spettacoli è possibile consultare il programma e prenotare sul sito ufficiale del Bellini International Context o su Eventbrite.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Innovation Island

Ascolta "Innovation island" su Spreaker.

Agricoltura

Ambiente

Global South Innovation 2025, il Sud piattaforma mediterranea dell’innovazione sostenibile
Romina Ferrante, 2 mesi fa 3 min

Il Mezzogiorno si candida a diventare snodo strategico tra Europa e Africa. A Maida, in provincia di Catanzaro, si è aperto il Global South Innovation 2025, forum internazionale che riunisce oltre cinquanta esperti, istituzioni e imprese per definire un nuovo modello di sviluppo per il Sud. L’obiettivo è ambizioso: trasformare il Mediterraneo in una piattaforma […]

Nuove regole UE per produttori di caffè, soia, legno e derivati
Brigida Raso, 9 mesi fa 4 min

L’Unione Europea, con il Regolamento (UE) 2023/1115, è stata chiara: nessun prodotto legato alla deforestazione potrà più essere commercializzato nel mercato europeo. L’obiettivo è ambizioso: proteggere le foreste, combattere il cambiamento climatico e fermare un processo che, dal 1990, ha cancellato 420 milioni di ettari di boschi nel mondo. Una perdita che non è solo […]

Sostenibilità è una leva di crescita, ma ancora pochi manager in Sicilia
economysicilia, 10 mesi fa 3 min

Si è svolto ieri a Catania, presso l’NH Hotel Parco degli Aragonesi, il primo appuntamento del programma “La sfida della sostenibilità – Stakeholders a confronto”, organizzato da Manageritalia Sicilia. Con oltre 120 partecipanti tra rappresentanti istituzionali, imprenditori e giovani universitari, l’evento dal titolo “Verso un futuro sostenibile” ha inaugurato un ciclo di incontri in cinque […]

Acque reflue in Sicilia: rischio sanzione Ue di 100 milioni
Brigida Raso, 10 mesi fa 5 min

La Sicilia è di nuovo nell’occhio del ciclone per una nuova emergenza ambientale: un progetto di depurazione contestato, lacune amministrative, e la concreta minaccia di sanzioni europee per 100 milioni di euro. La Commissione Europea ha recentemente lanciato un monito ufficiale all’Italia per il mancato rispetto delle normative comunitarie, e la Sicilia si ritrova ancora […]

Mutui, come risparmiare con la casa green
economysicilia, 1 anno fa 2 min

La casa green fa bene all’ambiente e anche al portafoglio. Nell’ultimo anno, complici le aspettative sul calo dei tassi di interesse e le offerte lanciate da alcune banche per cavalcare l’onda della direttiva Ue sull’efficientamento energetico degli immobili, il costo dei mutui per abitazioni di Classe A e B ha segnato una forte contrazione.  Secondo […]