Caos trasferimenti a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria

Migliaia di studenti in tutta Italia sono in stallo, incerti sul proprio futuro universitario, a causa dell’interpretazione difforme dell’articolo 10 del DM 418/2025 da parte degli atenei. La questione riguarda l’accesso agli anni successivi al primo nei corsi a numero programmato nazionale di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, e coinvolge ogni anno oltre 4.000 aspiranti medici e veterinari. Mentre il Ministero dell’Università e della Ricerca tace, le università si muovono in ordine sparso, alimentando incertezza e confusione.

A lanciare l’allarme è lo Studio Legale Leone-Fell & C., che in questi giorni sta ricevendo decine di segnalazioni da studenti alle prese con una burocrazia schizofrenica e contraddittoria. Emblematico il caso di uno studente della classe di laurea L-13 (Biologia), che ha già superato i principali esami richiesti – Chimica, Fisica e Biologia – e ha chiesto a più università se, per tentare il trasferimento a Medicina, sia obbligatorio iscriversi anche al cosiddetto semestre filtro.

Le risposte ottenute mostrano l’assenza di una linea univoca:

L’Università di Modena e Reggio Emilia ha confermato l’obbligo di iscrizione al semestre filtro.

La Sapienza di Roma ha prima ribadito l’obbligatorietà, salvo poi dichiarare di “non essere in grado di rispondere”.

Bologna ha suggerito un doppio binario: iscrizione al semestre filtro e contestuale domanda di trasferimento.

Il CINECA ha chiarito che, sul piano tecnico, l’accesso al portale richiede comunque l’iscrizione al filtro.

Il quadro che emerge è quello di un sistema caotico, privo di direttive ufficiali. Nessuna comunicazione è arrivata dal Ministero né dalla piattaforma Universitaly, lasciando gli studenti senza riferimenti normativi chiari.

«Siamo di fronte a una violazione del principio di uguaglianza», denunciano Francesco Leone e Simona Fell, soci dello studio. «Non è ammissibile che le segreterie universitarie si trovino a dover interpretare norme poco chiare, determinando arbitrariamente il futuro di migliaia di studenti. Il Ministero ha il dovere di intervenire immediatamente per evitare un’ondata di contenziosi e il blocco amministrativo degli atenei».

Il paradosso del semestre filtro

La situazione è assurda: chi si iscrive al semestre filtro rischia di perdere tempo e crediti acquisiti; chi punta direttamente al trasferimento, senza iscriversi al filtro, potrebbe vedersi respinto. Il risultato è uno stallo che penalizza chiunque, in totale assenza di trasparenza istituzionale.

Eppure, l’intera riforma – introdotta dalla ministra Anna Maria Bernini con la Legge Delega 26/2025 – nasceva con l’obiettivo dichiarato di “semplificare” l’accesso ai corsi di area medica. Oggi, quella semplificazione si è trasformata in un sistema frammentato, incerto e disorganizzato, che scarica ogni responsabilità sugli studenti e sugli uffici universitari.

Lo Studio Leone-Fell ha attivato un servizio gratuito di consulenza legale per tutti gli studenti coinvolti e annuncia battaglia: «Il diritto allo studio non può essere sacrificato sull’altare dell’improvvisazione normativa. Siamo pronti a tutelare con ogni mezzo legale chiunque sia danneggiato da questa situazione», concludono i legali.

Intanto, il tempo scorre: i termini per l’iscrizione al semestre filtro e per i bandi di trasferimento sono imminenti. E migliaia di studenti restano ostaggio di un sistema che, invece di accompagnarli nella formazione, li lascia soli in un limbo amministrativo.