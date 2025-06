Cinema City Sound, quando la musica si fa cinema (e viceversa)

Un viaggio sensoriale tra suoni e immagini, dove le storie si intrecciano con le note e lo schermo si trasforma in palcoscenico. È Cinema City Sound, la rassegna organizzata dall’Associazione Wilder e da Cinema City, in programma dal 10 al 12 giugno all’Averna Spazio Open, nel cuore dei Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo.

Il format, che porta come slogan “Ascolta il cinema, guarda la musica”, propone tre serate che uniscono videoclip d’autore e opere cinematografiche – tra documentari e lungometraggi – dedicate a protagonisti della scena musicale italiana e internazionale. Un modo nuovo di esplorare il legame profondo tra musica e immagini in movimento, in un contesto pensato per coinvolgere spettatori di ogni età.

Il programma

Lunedì 10 giugno alle 20:30 si parte con La verità di Brunori Sas, videoclip diretto da Giacomo Triglia, seguito dal documentario Un passo alla volta, che racconta l’amicizia artistica e umana tra Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè. La regia è di Francesco Cordio.

Martedì 11 giugno, sempre alle 20:30, la serata prende il via con Mediterraneo di Jovanotti, firmato da Francesco Faraci, per poi lasciare spazio a PINO, toccante omaggio a Pino Daniele diretto da Francesco Lettieri.

Mercoledì 12 giugno si chiude in bellezza con Cara Italia di Ghali, per la regia di Iacopo Carapelli, e AMY, il celebre documentario firmato da Asif Kapadia che racconta la vita e l’eredità della voce potente e fragile di Amy Winehouse.

Biglietti e info

I biglietti sono acquistabili online su www.cinemacitypalermo.it/cinemacity-sound oppure direttamente al botteghino. L’ingresso è gratuito per bambine e bambini fino ai 10 anni.

L’organizzazione

Cinema City Sound è prodotto da Associazione Wilder e Cinema City, in collaborazione con Cantieri Culturali alla Zisa e Averna Spazio Open. L’evento è sponsorizzato da Forst.

Tre serate per ascoltare il cinema e guardare la musica. Perché a volte, per capire davvero una canzone, bisogna prima vederla.