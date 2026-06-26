Cinema City torna in piazza Parlamento: sette serate tra cinema, ospiti e premi

Piazza del Parlamento torna a trasformarsi in una grande sala cinematografica all’aperto. Dal 29 giugno al 5 luglio si svolgerà l’ottava edizione di Cinema City, rassegna dell’estate palermitana dedicata al cinema contemporaneo, ai suoi protagonisti e al dialogo tra cultura, spazio pubblico e inclusione sociale.

La manifestazione, diretta artisticamente da Carmelo Galati e organizzata da Wilder, si terrà davanti a Palazzo dei Normanni e proporrà sette serate con film, cortometraggi, incontri con registi, attori, sceneggiatori e maestranze del cinema. Un programma che mette insieme cinema d’autore, documentari, titoli popolari e opere rivolte ai bambini e alle famiglie.

Cinema City è sostenuta da Assemblea regionale siciliana, assessorati regionali al Turismo e ai Beni culturali, Comune e Città metropolitana di Palermo, Fondazione Federico II e Fondazione Sicilia. Tra le collaborazioni dell’edizione 2026 figurano Fondazione Sant’Elia, Salina Doc Fest, Rai Cinema Channel e Centro sperimentale di cinematografia – sede Sicilia.

«Cinema City continua a essere un vitale spazio di incontro, dove il cinema diventa occasione di condivisione, partecipazione e crescita», sottolinea Carmelo Galati. «Abbiamo costruito un programma che intreccia cinema d’autore, memoria, impegno civile e intrattenimento, rivolgendosi a tutte le generazioni».

Da Francesco Munzi a Marina Suma

L’apertura, lunedì 29 giugno, è affidata al corto Arca di Lorenzo Quagliozzi, selezionato dalla Settimana Internazionale della Critica, e ad Anime nere di Francesco Munzi, il film ambientato in Calabria che ha raccolto riconoscimenti in Italia e all’estero. Saranno presenti Francesco Munzi, Rori Quattrocchi, Fabrizio Ferracane e Domenico Centamore.

Martedì 30 giugno spazio a Smack di Cecilia Catani e Rebecca Gugliara, in collaborazione con il Csc Sicilia, e a No More Trouble di Tommaso Romanelli, vincitore del Salina Doc Fest 2025. Alla serata, organizzata con il festival e dedicata al cinema del reale, interverranno Romanelli e il vicepresidente del Salina Doc Fest Gaetano Calà.

Mercoledì primo luglio il pubblico potrà vedere il corto Torto marcio di Prospero Pensa, premiato come miglior cortometraggio alla Festa del Cinema di Roma 2022, e il cult generazionale Sapore di mare di Carlo Vanzina. Ospite della serata sarà Marina Suma. L’appuntamento è realizzato in collaborazione con Plastic Free e Metropolitree.

L’Arminuta, Marcello Di Carlo e il Premio a Roberto Andò

Giovedì 2 luglio sarà proiettato Marina di Paoli De Luca, selezionato dalla Settimana Internazionale della Critica, seguito da L’Arminuta di Giuseppe Bonito, tratto dal romanzo Premio Strega di Donatella Di Pietrantonio. Il regista incontrerà il pubblico insieme allo scenografo Marcello Di Carlo, al quale verrà assegnato il Premio Cinema City dedicato alle maestranze del cinema.

Venerdì 3 luglio il programma propone il corto Amal di Matteo Russo e Antonio Buscema e Tutto il mio folle amore di Gabriele Salvatores. Ospite sarà la sceneggiatrice Sara Mosetti. La serata nasce dalla collaborazione con l’associazione parlAutismo.

Sabato 4 luglio uno degli appuntamenti centrali della rassegna. Dopo Playing God di Matteo Burani, realizzato con Rai Cinema Channel e selezionato dalla Settimana Internazionale della Critica, sarà proiettato Ferdinando Scianna. Il fotografo dell’ombra di Roberto Andò. Il regista sarà presente insieme a Patrizia Monterosso, sovrintendente della Fondazione Sant’Elia. Ad Andò verrà consegnato il Premio Cinema City alla carriera.

La collaborazione con la Fondazione Sant’Elia punta ad avviare un percorso di ricerca tra cinema, arte e videoarte, mentre quella con il Salina Doc Fest rafforza lo spazio dedicato al documentario e alle nuove forme del cinema del reale.

Il gran finale con Filippo Luna

La chiusura, domenica 5 luglio, sarà affidata a Samsa di Gianpiero Pumo. Per il cortometraggio saranno presenti lo stesso Pumo e l’attore palermitano Filippo Luna, protagonista atteso dell’ultima serata di Cinema City.

A seguire verrà proiettato Up di Pete Docter e Bob Peterson, tradizionale appuntamento conclusivo dedicato ai bambini e alle famiglie. La serata sarà realizzata insieme all’associazione Danisinni, all’Asd Atletica Berradi e al Coni.

Cinema City conferma così il proprio modello: utilizzare uno dei luoghi simbolo di Palermo per portare il cinema fuori dalle sale, renderlo accessibile a un pubblico ampio e farne occasione di incontro tra linguaggi artistici, impegno civile e vita della città.