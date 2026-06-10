Coderful, da evento a "boutique conference" dell'innovazione: "Let's talk code!"

Nato dalla collaborazione tra Devmy e ADD Design, Coderful è cresciuto negli anni fino a diventare uno degli appuntamenti di riferimento per la community tech del Sud Italia. Una crescita che gli organizzatori hanno affrontato cercando di preservare l’identità originaria del progetto: un evento indipendente, costruito attorno ai contenuti e alle relazioni.

«Per me questo evento oltre ad essere “indie tech” ha adesso un sapore di “boutique conference”. Un evento tagliato su misura di professionisti e appassionati, che lascia ancora spazio all’esperienza e allo scambio», spiega Claudio Cocuzza, co-founder di Coderful e founder di ADD Design.

L’obiettivo è quello di offrire una giornata in cui formazione, confronto e networking abbiano lo stesso peso, mantenendo una dimensione umana anche con il crescere della partecipazione.

Da conferenza a ecosistema di eventi

Se all’inizio Coderful era un singolo appuntamento annuale, oggi il progetto si sviluppa durante tutto l’anno attraverso workshop, meetup e iniziative come Road to Coderful e il Workshop Tour for Students.

«Coderful è cresciuto, ma la parte più delicata è farlo crescere senza snaturarlo. Oggi non è più solo una conferenza, sta diventando un ecosistema di incontri, workshop e relazioni», osserva Emanuele Fontana, co-founder dell’evento e Creative Director di ADD Design.

Un’evoluzione che punta a mettere in contatto professionisti, studenti, aziende e community, creando occasioni di confronto che vanno oltre la singola giornata della conferenza.

Formazione e condivisione al centro del progetto

La dimensione formativa è uno degli elementi che caratterizzano maggiormente Coderful. Attraverso eventi, workshop e momenti di approfondimento, il progetto mira a favorire la diffusione di competenze tecniche e l’aggiornamento professionale in un settore in continua trasformazione.

«Coderful è partito come un esperimento per portare un’esperienza ricca e di valore anche al Sud e siamo felici che, pian piano, da singolo evento sia diventato un viaggio che dura tutto l’anno, che mette in contatto le persone, il mondo didattico e le aziende nelle quali lavorano», afferma Francesco Sciuti, CEO di Devmy e co-founder dell’iniziativa.

Perché fare rete conta

In un contesto sempre più digitale, gli organizzatori continuano a considerare il networking uno degli aspetti più importanti dell’esperienza.

Partecipanti provenienti da tutta Italia e dall’estero contribuiscono ogni anno a trasformare Coderful in un luogo di incontro tra competenze, percorsi professionali e realtà differenti.

«A Coderful è facilissimo fare rete perché c’è un’atmosfera che ti trascina. Il calore del Sud da noi non è solo una questione di meteo, è un modo di accogliere le persone e curare i dettagli», racconta Andrea Ortis, CTO di Devmy e co-founder dell’evento.

Una scelta che parte da Catania

Sebbene l’evento sia progressivamente cresciuto, coinvolgendo aziende e professionisti provenienti da tutta Italia, gli organizzatori hanno scelto di mantenere Catania al centro del progetto.

Per il team, la città non rappresenta soltanto una sede organizzativa, ma la dimostrazione che anche lontano dai tradizionali poli dell’innovazione è possibile costruire un evento con ambizioni nazionali e una rete di relazioni sempre più ampia.

Il sostegno delle aziende

La crescita di Coderful è stata accompagnata anche dal supporto di aziende tecnologiche nazionali e territoriali, che negli anni hanno contribuito allo sviluppo dell’iniziativa.

Per gli organizzatori, l’interesse crescente da parte di sponsor e partner rappresenta un segnale della credibilità raggiunta dal progetto e della capacità di creare valore per community, professionisti e imprese, mantenendo allo stesso tempo quella dimensione informale e indipendente che continua a distinguerlo.