Connessioni Digitali 2025: Palermo e la sfida dell’innovazione. Venerdì incontro in Sicindustria

Innovation Island, in collaborazione con gli economisti Carlo Amenta e Sebastiano Bavetta, lancia Connessioni Digitali 2025, un ciclo di incontri pensato per diffondere la cultura dell’innovazione in Sicilia. Questo percorso accompagnerà la Community verso la III edizione del Premio Innovazione Sicilia, con l’obiettivo di favorire la crescita economica e la competitività dell’ecosistema imprenditoriale locale.

Palermo, città dell’innovazione: trasformare la conoscenza in opportunità

Palermo ha una lunga storia legata all’innovazione, ma oggi si trova di fronte a una sfida decisiva: trasformare il suo grande potenziale in uno strumento concreto di sviluppo economico e sociale. L’obiettivo di Innovation Island è creare un ambiente favorevole alla nascita e alla crescita di imprese innovative, attraverso una maggiore sinergia tra ricerca e impresa, spazi dedicati alle start-up, accesso a fondi pubblici e privati e una riduzione delle barriere burocratiche.

L’appuntamento del 14 marzo 2025, alle ore 11:00, presso Sicindustria (via A. Volta, 44, Palermo), rappresenta un’opportunità unica per approfondire queste tematiche e immaginare un futuro in cui l’innovazione sia il motore della crescita economica della città.

Un dialogo con imprese e istituzioni

L’evento vedrà la partecipazione di Roberto Lagalla, attuale Sindaco di Palermo ed ex Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, figura chiave nel promuovere politiche di sviluppo e innovazione per la città. Durante l’incontro, si discuteranno strategie per creare un ecosistema imprenditoriale dinamico e interconnesso, capace di attrarre investimenti e generare occupazione qualificata.

I partecipanti avranno l’opportunità di ascoltare interventi di imprenditori di successo, investitori, esperti del settore tecnologico e rappresentanti delle istituzioni, che condivideranno esperienze e progetti concreti. Inoltre, saranno presentati alcuni casi di studio di imprese siciliane che hanno saputo sfruttare le opportunità offerte dal mercato digitale e dalle nuove tecnologie per crescere e competere su scala nazionale e internazionale.

Temi chiave dell’incontro

Durante l’evento verranno affrontate diverse tematiche di grande rilevanza per il futuro dell’innovazione in Sicilia, tra cui:

Il ruolo delle università e dei centri di ricerca nello sviluppo di tecnologie avanzate e nel supporto alle imprese emergenti;

nello sviluppo di tecnologie avanzate e nel supporto alle imprese emergenti; Il potenziamento degli spazi dedicati alle start-up , con focus su incubatori e acceleratori d’impresa;

, con focus su incubatori e acceleratori d’impresa; L’accesso ai finanziamenti , tra bandi europei, investimenti privati e venture capital;

, tra bandi europei, investimenti privati e venture capital; La semplificazione burocratica per favorire la nascita di nuove imprese;

per favorire la nascita di nuove imprese; Le nuove tecnologie e la digitalizzazione come strumenti per rilanciare settori strategici come turismo, agricoltura, manifattura e servizi.

Un’opportunità concreta per il futuro di Palermo

L’evento Connessioni Digitali 2025 non è solo un momento di confronto, ma un’opportunità concreta per chi vuole essere protagonista del cambiamento. La partecipazione a questo incontro permetterà agli imprenditori, ai giovani innovatori e ai professionisti del settore di entrare in contatto con una rete di esperti e partner strategici, creando occasioni di collaborazione e crescita.

In un mondo sempre più interconnesso e competitivo, Palermo ha l’occasione di diventare un punto di riferimento per l’innovazione nel Mediterraneo. Connessioni Digitali 2025 è il primo passo di un percorso che mira a costruire un futuro in cui la tecnologia, la ricerca e l’impresa possano lavorare insieme per dare vita a nuove opportunità e trasformare il potenziale della città in un motore di sviluppo sostenibile.

L’incontro è aperto a tutti gli interessati, con ingresso gratuito previa registrazione. Per maggiori informazioni e per partecipare, è possibile visitare il sito ufficiale di Innovation Island.