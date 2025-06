“Corpo. Germen Vitae”: Rosa Lombardo in mostra al rueBallu 36 di Palermo

Una riflessione visiva sul corpo come origine e rinascita, materia e metafora: è questo il nucleo poetico di “Corpo. Germen Vitae”, la mostra dell’artista Rosa Lombardo che sarà inaugurata venerdì 28 giugno alle ore 18:00 presso il rueBallu 36 Bookshop & Cafè, in piazzetta Santa Sofia 5 a Palermo.

Curata con l’intenzione di dare forma a un percorso intimo e pulsante, la mostra si sviluppa attorno a una parola-seme: germogliare. Dalla parola al colore, dal colore alla carne: in questa evoluzione prende vita un corpo che si rinnova, si rigenera e si racconta, ogni volta diverso. “Il corpo nasce una sola volta biologicamente, poi nel tempo rinasce infinite altre volte”, afferma l’artista. Così, nei suoi acquerelli, spuntano arti, si aprono bocche, si accendono occhi che vedono oltre, mentre i capelli tracciano direzioni nuove.

Ogni opera è un tassello di un mosaico sensibile e narrativo: si attraversano pelle e cuore, polmoni e piedi, fino a comporre una danza unica che parla del miracolo della vita. Un’arte che cerca le radici nel profondo dell’essere umano e trova nel corpo un campo fertile dove far fiorire emozioni, esperienze, memorie.

L’evento sarà introdotto dalla giornalista Rai Tiziana Martorana, che accompagnerà il pubblico in questa immersione nell’universo figurativo e simbolico di Rosa Lombardo.

L’artista

Palermitana, Rosa Lombardo si laurea in Architettura nel 1995 e si diploma come scenografa e costumista al Teatès. Da sempre attiva tra teatro, pittura e allestimenti, nel 2012 fonda larotellina, marchio che unisce le diverse anime della sua produzione artistica: pittura, design e illustrazione. È inoltre cofondatrice della casa editrice indipendente Ideestortepaper, per la quale ha illustrato numerosi albi.

La mostra resterà visitabile presso il rueBallu 36 Bookshop & Cafè, spazio sempre più attento alla promozione della cultura visiva e letteraria in città.