Cultura in Sicilia, quanto costa e quanto rende: i numeri del sistema regionale

Quanto costa il sistema culturale siciliano? E quanto rende, in termini economici e occupazionali?

A queste domande rispondono i dati ufficiali più recenti resi disponibili dalla Regione Siciliana, riferiti al periodo 2017–2021. Si tratta di una base informativa utile per comprendere la struttura del comparto, ma è necessario chiarirlo subito: i dati non sono aggiornati e si fermano al 2021. Offrono quindi una fotografia attendibile del sistema, ma non restituiscono lo stato attuale post-pandemia.

Il perimetro dell’analisi

L’analisi riguarda il comparto dei servizi e delle attività culturali, con riferimento agli enti culturali regionali finanziati attraverso fondi pubblici nazionali e regionali (ex FUS/FNSV).

Il perimetro considerato comprende 9 grandi enti per i quali sono disponibili dati omogenei su bilanci, attività, numero di spettacoli, pubblico e capienza delle sale lungo tutto il quinquennio 2017–2021.

Quanto costa la cultura in Sicilia

Nel periodo analizzato, i trasferimenti pubblici correnti destinati al sistema culturale siciliano si collocano stabilmente tra 33 e 36 milioni di euro l’anno.

Nel dettaglio:

nel 2017 la spesa pubblica è pari a circa 33,4 milioni di euro ;

; nel 2019 sale a circa 34,6 milioni ;

; nel 2021 raggiunge circa 36,3 milioni.

Il dato più rilevante è la tenuta del finanziamento pubblico anche durante la crisi pandemica. Tra il 2020 e il 2021 la spesa non diminuisce, segnalando una scelta precisa di sostegno anticiclico al comparto.

Quanto rende: entrate e dimensione economica

Le entrate correnti complessive (finanziamenti pubblici più ricavi propri) mostrano invece un andamento molto diverso:

tra il 2017 e il 2019 oscillano tra 47 e 48 milioni di euro ;

; nel 2020 crollano a circa 38 milioni ;

; nel 2021 risalgono a 40,6 milioni, senza però tornare ai livelli pre-Covid.

Il sistema culturale siciliano, almeno fino al 2021, non recupera pienamente la capacità economica persa, evidenziando una fragilità strutturale sul lato della domanda.

L’occupazione come fattore di stabilità

La spesa per il personale rappresenta lo zoccolo duro del comparto. Nel quinquennio si mantiene stabile intorno ai 26 milioni di euro l’anno, con oscillazioni minime anche negli anni più difficili.

Questo dato indica che il sistema culturale siciliano ha svolto soprattutto una funzione di presidio occupazionale: anche a fronte del crollo del pubblico e delle attività, i livelli di lavoro sono stati in larga parte preservati.

Il nodo centrale: pubblico e costo per spettatore

Il vero spartiacque emerge guardando ai numeri degli spettatori:

circa 540 mila nel 2017;

nel 2017; circa 575 mila nel 2019;

nel 2019; poco più di 145 mila nel 2020;

nel 2020; circa 215 mila nel 2021.

Su questi dati si calcola un indicatore chiave: il contributo pubblico per spettatore.

tra il 2017 e il 2019 si colloca intorno ai 60 euro ;

; nel 2020 sale a circa 248 euro ;

; nel 2021 resta elevato, intorno ai 169 euro.

Non è la spesa a crescere in modo anomalo, ma il pubblico a ridursi drasticamente. Il risultato è un forte aumento del costo unitario, che mette in luce il vero punto debole del sistema.

Quanto costa / quanto rende: i numeri del 2021

Nel 2021, ultimo anno disponibile:

il costo pubblico del sistema culturale siciliano è di circa 36 milioni di euro ;

del sistema culturale siciliano è di circa ; le entrate complessive generate sono poco superiori ai 40 milioni ;

sono poco superiori ai ; la spesa per il personale si attesta intorno ai 26 milioni ;

si attesta intorno ai ; gli spettatori sono circa 215 mila ;

sono circa ; il costo pubblico medio per spettatore è pari a circa 169 euro.

Il sistema regge finanziariamente, ma rende poco in termini di partecipazione culturale.

Il confronto con le altre regioni

Il confronto con i grandi enti culturali di altre regioni – come Lombardia, Lazio e Campania – mostra un dato spesso trascurato nel dibattito pubblico: la dipendenza dal finanziamento pubblico non è un’anomalia siciliana.

Anche i grandi teatri del Centro-Nord presentano:

un forte peso dei contributi pubblici;

un equilibrio economico non fondato sull’autosufficienza del mercato.

La differenza principale non è quindi quanto costa la cultura, ma quanta domanda riesce ad attivare. Dove il pubblico è più numeroso, il costo unitario per spettatore si riduce e l’impatto complessivo cresce.

Una fotografia utile, ma non attuale

Va ribadito con chiarezza: i dati si fermano al 2021, perché sono quelli che la Regione Siciliana ha reso disponibili in forma strutturata.

Rappresentano una base solida per l’analisi, ma non tengono conto:

della ripresa successiva;

dell’aumento dei costi energetici e di produzione;

dei cambiamenti nella domanda culturale più recente.

Il vero problema non è la spesa, ma la domanda

I numeri raccontano una storia chiara: il nodo centrale della cultura in Sicilia non è quanto costa, ma quanto pubblico riesce a coinvolgere.

Finché il sistema resterà finanziariamente sostenuto ma sottoutilizzato, il dibattito sul livello della spesa rischia di essere sterile. La vera sfida, anche per le politiche regionali, è aumentare la fruizione, non solo mantenere in vita le strutture.