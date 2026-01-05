Sicilia Economia - News di economia, turismo e agricoltura in Sicilia.

Home / Economia Sicilia
Pubblicato il: 05/01/2026

Dal pop-up di New York alla piazza di Castelbuono: il Natale strategico di Fiasconaro

Castelbuono, 5 gennaio 2026 – Un Natale dai mille significati per Fiasconaro, che domani, martedì 6 gennaio, trasformerà Piazza Margherita nel palcoscenico di una festa aperta a tutti, con il taglio e la degustazione di un panettone artigianale da 50 chilogrammi offerto gratuitamente ai cittadini e ai visitatori di Castelbuono.

L’appuntamento, che prende il via alle 15.30, non è solo la tradizionale chiusura delle feste, ma un simbolo del legame profondo tra l’azienda e il suo territorio d’origine: qui, nel borgo medievale delle Madonie, nasce e si ispira da oltre settant’anni il progetto imprenditoriale che ha fatto del panettone artigianale siciliano un ambasciatore globale del gusto e del made in Italy.

Dal cuore delle Madonie a SoHo: l’anno della svolta internazionale

Il valore di questo Natale per Fiasconaro si legge soprattutto in una parola: internazionalizzazione. Nel 2025 l’azienda ha compiuto un passo storico con l’apertura del suo primo pop-up store negli Stati Uniti, nel cuore di SoHo, New York, un mercato che per struttura e potenzialità rappresenta una delle vetrine più ambite per i brand alimentari di qualità.

Questa boutique temporanea, attiva da metà ottobre fino al 15 gennaio 2026, è molto più di un punto vendita: è un vero e proprio spazio esperienziale immersivo, pensato per raccontare la storia, le tecniche e le materie prime del panettone Fiasconaro, tra degustazioni e narrazioni che uniscono tradizione siciliana e cultura gastronomica globale.

Dalla scelta di ingredienti come pistacchi, agrumi e manna alla lenta lievitazione naturale, ogni panettone diventa così un ponte culturale tra Castelbuono e Manhattan.

Un marchio che esporta identità e qualità

Non è un caso se, secondo i dati aziendali e le testimonianze di settore, il mercato statunitense rappresenta oggi uno dei principali sbocchi esteri per l’azienda, con una quota significativa del fatturato dedicata alle esportazioni.

L’esperienza newyorkese ha inoltre permesso al brand di intercettare nuovi segmenti di clientela gourmet e di consolidare collaborazioni con realtà di lusso come Dolce&Gabbana, con cui Fiasconaro presenta collezioni speciali di panettoni legate a questo Natale 2025.

Un ritorno alle origini che guarda al futuro

In questo contesto internazionale, la festa di Castelbuono assume un significato doppio: da una parte resta radicata nella comunità locale, con un gesto di condivisione e convivialità; dall’altra, rappresenta la celebrazione di un anno fondamentale per la crescita dell’azienda.

«Le radici sono qui – ha più volte ricordato Nicola Fiasconaro – ma la visione è globale», un equilibrio tra identità territoriale e apertura verso i mercati internazionali che sembra essere la chiave del successo dell’azienda siciliana.

L’iniziativa è organizzata con la collaborazione dell’Associazione Culturale Promomadonie Sicilia, confermando come impresa e territorio possano «fare sistema» – sia sul piano culturale sia su quello economico – per valorizzare le eccellenze locali e proiettarle nel mondo.

Dolce epilogo con sorpresa per i più piccoli

Oltre al panettone da 50 kg, una dolce sorpresa è riservata anche ai più piccoli, in un clima che unisce tradizione, comunità e futuro economico. Per Fiasconaro, questo Natale non è stato solo una stagione di vendite, ma un momento di svolta nella costruzione di un brand che porta la Sicilia nel mondo senza dimenticare il suo cuore.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Innovation Island

Ascolta "Innovation island" su Spreaker.

Agricoltura

Ambiente

Global South Innovation 2025, il Sud piattaforma mediterranea dell’innovazione sostenibile
Romina Ferrante, 6 mesi fa 3 min

Il Mezzogiorno si candida a diventare snodo strategico tra Europa e Africa. A Maida, in provincia di Catanzaro, si è aperto il Global South Innovation 2025, forum internazionale che riunisce oltre cinquanta esperti, istituzioni e imprese per definire un nuovo modello di sviluppo per il Sud. L’obiettivo è ambizioso: trasformare il Mediterraneo in una piattaforma […]

Nuove regole UE per produttori di caffè, soia, legno e derivati
Brigida Raso, 1 anno fa 4 min

L’Unione Europea, con il Regolamento (UE) 2023/1115, è stata chiara: nessun prodotto legato alla deforestazione potrà più essere commercializzato nel mercato europeo. L’obiettivo è ambizioso: proteggere le foreste, combattere il cambiamento climatico e fermare un processo che, dal 1990, ha cancellato 420 milioni di ettari di boschi nel mondo. Una perdita che non è solo […]

Sostenibilità è una leva di crescita, ma ancora pochi manager in Sicilia
economysicilia, 1 anno fa 3 min

Si è svolto ieri a Catania, presso l’NH Hotel Parco degli Aragonesi, il primo appuntamento del programma “La sfida della sostenibilità – Stakeholders a confronto”, organizzato da Manageritalia Sicilia. Con oltre 120 partecipanti tra rappresentanti istituzionali, imprenditori e giovani universitari, l’evento dal titolo “Verso un futuro sostenibile” ha inaugurato un ciclo di incontri in cinque […]

Acque reflue in Sicilia: rischio sanzione Ue di 100 milioni
Brigida Raso, 1 anno fa 5 min

La Sicilia è di nuovo nell’occhio del ciclone per una nuova emergenza ambientale: un progetto di depurazione contestato, lacune amministrative, e la concreta minaccia di sanzioni europee per 100 milioni di euro. La Commissione Europea ha recentemente lanciato un monito ufficiale all’Italia per il mancato rispetto delle normative comunitarie, e la Sicilia si ritrova ancora […]

Mutui, come risparmiare con la casa green
economysicilia, 2 anni fa 2 min

La casa green fa bene all’ambiente e anche al portafoglio. Nell’ultimo anno, complici le aspettative sul calo dei tassi di interesse e le offerte lanciate da alcune banche per cavalcare l’onda della direttiva Ue sull’efficientamento energetico degli immobili, il costo dei mutui per abitazioni di Classe A e B ha segnato una forte contrazione.  Secondo […]