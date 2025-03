Dalla capitale della cultura una sfida alla sostenibilità delle imprese

Dalla capitale della cultura italiana la sfida di Manageritalia Sicilia agli imprenditori dell’Isola per farsi portatori di una nuova visione delle imprese: più sostenibile e attenta ai principi Esg. Questo è stato al centro dell’appuntamento organizzato ad Agrigento al Dioscuri Bay Place con il coordinamento del vicepresidente Davide Frangiamore, per dialogare con le business community, le istituzioni, le università e le imprese locali sul futuro della transizione economica e sociale che riguarda anche le aziende. «Proprio dalla capitale italiana della cultura 2025 Agrigento abbiamo voluto lanciare un invito a tutte le aziende siciliane ad abbracciare e farsi latori di una nuova cultura d’impresa in cui le politiche ESG siano strumenti indispensabili per la crescita economica e lo sviluppo d’impresa. Investire in queste aree non solo migliora la reputazione aziendale e l’attrattiva per gli investitori, ma ci prepara anche a rispondere in maniera più efficace alle sfide dei mercati», ha detto Carmine Pallante, presidente Manageritalia Sicilia, che prosegue: «con questo secondo incontro abbiamo voluto dimostrare, grazie anche alla viva voce di manager, imprenditori e rappresentanti del mondo accademico, come le scelte di sostenibilità non siano un costo, ma un investimento capace di portare benefici tangibili, intangibili ma soprattutto a migliorare la competitività e a garantire la prosperità a lungo termine delle imprese siciliane». Focus di questa tappa del tour di Manageritalia sono stati i criteri Esg (Ambientale, Sociale e di Governance) e come coniugare questi con le differenti strategie aziendali migliorando produttività e generare valore per le imprese del territorio salvaguardando la sostenibilità economica e finanziaria dell’impresa.

La visione dell’accademia

A sottolineare la necessità di diffondere una nuova cultura d’impresa che sia più attenta alla protezione dell’ambiente, al benessere dei lavoratori anche attraverso un moderno sistema di welfare aziendale e presenti un maggior impegno nello sviluppo economico e sociale del territorio sono stati i contributi del mondo accademico. Giacomo Minio, docente di Istituzioni di economia ed Economia politica Università degli studi di Palermo e coordinatore Sicindustria Agrigento, ha sottolineato l’importanza di attuare una sostenibilità che copra sia gli aspetti ambientali, sociali e di governance: se non si opera profondamente anche in questi due ultimi, la sostenibilità è ardua da attuare e gestire. Elisa Rita Ferrari, docente di Economia Aziendale Università degli studi di Enna “KORE”, ha evidenziato la necessità che imprenditori e manager, per realizzare la sostenibilità, partano da una revisione del modello di business e organizzativo: in questo serve un coinvolgimento e supporto da tutto il territorio.

E del mondo del credito

Per il mondo istituzionale è intervenuta Federica Tortora, specialista per l’innovazione Direzione Regionale Campania, Calabria e Sicilia Intesa Sanpaolo, ha ricordato come la sostenibilità sia un fattore determinante per stare sul mercato anche per le Pmi: tante stanno approcciando il bilancio di sostenibilità e questo è un importante passo. Ma già oggi, per posizionarsi in determinate filiere o collaborare con grandi gruppi, viene chiesto e imposto di rispettare i principi ESG e certificarlo, pena la perdita dei contratti e fatturato. È seguito poi il contributo di Graziano Cipollina, consulente tecnico per la Sicilia di Golden Group, che ha proposto un’analisi di come l’approccio ESG sta influenzando la gestione finanziaria delle piccole e medie imprese. Ha chiuso la mattinata Davide Frangiamore, vicepresidente Manageritalia Sicilia e organizzatore del progetto: «L’incontro di oggi conferma l’impegno dei tutti gli stakeholder del territorio nel perseguire davvero la sostenibilità, ognuno nel suo ambito ma in forte sinergia e collaborazione con tutti. Importante anche che tutti partano dalla necessità di riconsiderare da parte delle aziende i modelli di business e organizzativi, riconoscendo in questo il ruolo determinante di presenza e gestione manageriale nelle aziende».

Hanno preso parte ai lavori anche Rino Dulcimascolo – Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Agrigento; Gero La Rocca – Rappresentante Siciindustria Agrigento; Maria Giovanna Mangione – Presidente Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Agrigento; Francesco Buscaglia – Vice Presidente Vicario Ordine degli Ingegneri di Agrigento; Ciriaco Monetta – Presidente Istituto Nazionale Revisori Legali; Alfonso Lo Zito – Presidente Rotary Club Agrigento; Giuseppe Castellana – Rappresentante Manageritalia Executive Professional Sicilia; Franco Rubino – Rappresentante Area Quadri Manageritalia Sicilia.

Il prossimo appuntamento del ciclo d’incontri “La sfida della sostenibilità. Stakeholder a confronto” di Manageritalia Sicilia è in programma per giugno 2025 a Messina sul tema della rendicontazione della sostenibilità.