Pubblicato il: 09/09/2025

Disabilità gravissima, la Regione siciliana impegna oltre 18 milioni

L’assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali della Regione siciliana ha stanziato oltre 18 milioni di euro a sostegno delle persone con disabilità gravissima, destinati al pagamento del beneficio economico relativo al mese di agosto 2025.

«Questa misura rappresenta un impegno deciso nel contrastare le situazioni di grave disagio e vulnerabilità sociale – ha dichiarato l’assessore Nuccia Albano – garantendo un supporto essenziale a chi vive condizioni di grande difficoltà. La puntualità e l’efficacia con cui vengono erogati questi benefici testimoniano l’attenzione prioritaria dell’amministrazione regionale verso le categorie più fragili, confermando la volontà di promuovere un tessuto sociale più equo e solidale».

L’impegno economico ammonta a 18.291.720 euro, prelevati dal Fondo per la disabilità e per la non autosufficienza. Le risorse saranno ripartite tra tutte le Asp dell’Isola, sulla base delle comunicazioni relative al numero di persone con disabilità gravissima censite, che al mese di agosto risultano essere 15.823.

