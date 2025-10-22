Domani a Castelbuono si chiude il viaggio del turismo sostenibile: ultima tappa del Pre-BTE

La Sicilia del turismo sostenibile fa tappa a Castelbuono. Domani, mercoledì 23 ottobre alle 17, il Museo Naturalistico “Francesco Minà Palumbo” ospiterà l’ultimo appuntamento del tour “Pre-BTE”, promosso da Confesercenti Sicilia e Assoturismo Sicilia, in collaborazione con l’Assessorato Regionale al Turismo.

L’incontro, dal titolo “Verso un modello di crescita sostenibile: stakeholders, comunità locali e valorizzazione delle eccellenze territoriali”, chiuderà il percorso di confronto che in questi giorni ha toccato Giarre, Motta Camastra e Santo Stefano di Camastra, in preparazione della Borsa del Turismo Extralberghiero (BTE), in programma a Palermo il 15 e 16 novembre.

La BTE — giunta al suo nono anno — resta il principale momento di incontro tra operatori, istituzioni e realtà dell’extralberghiero siciliano. Scopo del tour Pre-BTE è raccogliere idee e proposte concrete per rafforzare il legame tra borghi, turismo esperienziale e destagionalizzazione.

Un lavoro corale, fatto di ascolto e partecipazione, che punta a costruire una strategia condivisa di sviluppo turistico sostenibile e di valorizzazione delle identità locali.

All’incontro di Castelbuono prenderanno parte l’assessore regionale al Turismo Elvira Amata, il presidente di Confesercenti Sicilia Vittorio Messina e il sindaco Mario Cicero, insieme a rappresentanti di GAL, Parchi naturali, istituti scolastici, associazioni sportive e operatori del territorio. Modera il giornalista Salvo Ricco dell’ANSA.

«Rinnoviamo il nostro impegno – dichiara l’assessore Elvira Amata – nel valorizzare costantemente ogni forma di accoglienza turistica che contribuisca a rendere la nostra isola una destinazione sempre più attrattiva e sostenibile. L’extra-alberghiero rappresenta certamente un patrimonio fondamentale per la diversificazione dell’offerta capace di garantire ospitalità diffusa, autentica e di qualità in tutto il territorio regionale. Un settore in piena crescita che ottimizza, tra l’altro, forme significative di destagionalizzazione dei flussi turistici coerentemente con gli obiettivi strategici della programmazione regionale. La partecipazione alla Borsa – anche quest’anno – vuole essere un’occasione preziosa per promuovere le eccellenze del nostro straordinario patrimonio e per rafforzare preziose reti di collaborazione tra operatori, nonché, per costruire sinergie capaci di tradursi in offerte sempre più coinvolgenti e innovative per i visitatori».

A rendere il percorso ancora più dinamico, il coinvolgimento dei content creator: Anna Caterina Scarpetta (@_enjoyourtrip), Ilenia Curiale (@ticidevoportareinSicilia), Giuliana Piazzese (@inciampando), Placido Motta (@placidone_) e Alice Licata (@alice.licata).

Con i loro racconti digitali, foto e video, stanno accompagnando ogni tappa del tour, offrendo uno sguardo fresco sui luoghi e sulle persone che tengono viva la rete del turismo siciliano.

Il tour “Pre-BTE” non è solo un’anteprima organizzativa, ma un laboratorio di idee: mette insieme amministratori, operatori, formatori e narratori per immaginare un futuro in cui il turismo diventi una risorsa stabile, sostenibile e condivisa.