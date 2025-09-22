Sicilia Economia - News di economia, turismo e agricoltura in Sicilia.

22/09/2025

Il Duo Baldo e Maria Luigia Borsi incantano Catania: risate ed emozioni nel segno di Bellini

Il Teatro Sangiorgi di Catania ha ospitato ieri sera, nell’ambito del Bellini International ContextAllacciate le cinture! Bellini smiles!, lo spettacolo del Duo Baldo che ha saputo trasformare la musica classica in un’esperienza coinvolgente, capace di alternare raffinatezza e ironia senza mai scalfirne la qualità.

Sul palco, accanto al violinista Brad Repp e al pianista Aldo Gentileschi, la voce intensa e luminosa di Maria Luigia Borsi, soprano tra i più apprezzati della scena internazionale.

Il Duo Baldo tra ironia e virtuosismo

Il Duo Baldo, negli anni, si è affermato come una delle formazioni più originali del panorama musicale proprio per la sua capacità di unire rigore tecnico e leggerezza teatrale. Un approccio che ha conquistato platee in Europa, negli Stati Uniti e in Asia, proponendo concerti che sono al tempo stesso performance comiche e grandi prove di virtuosismo.

A Catania, la formula si è ripetuta con rinnovata energia: gag, sketch, improvvisazioni e un continuo gioco di ruoli hanno reso la serata un flusso dinamico, mantenendo sempre alto il livello musicale.
Brad Repp ha spiegato con chiarezza: “Lo spettacolo del Duo Baldo nasce dalle nostre idiosincrasie musicali: ci giochiamo sopra, ma con serietà. Abbiamo questo modo di fare comico, però quando si suona, si suona davvero bene. La presenza di Maria Luigia Borsi, una cantante che ha calcato i palcoscenici di tutto il mondo, dà ulteriore forza a questo progetto”.

Se Repp ha raccontato la filosofia che muove il Duo, Aldo Gentileschi ha voluto sottolineare l’aspetto più personale e creativo: “Io adoro il personaggio che interpreto sul palco, mi diverte e mi commuove. Ogni spettacolo è diverso, perché a volte basta uno spunto del pubblico per inventare qualcosa di nuovo. E avere Maria Luigia con noi è una fortuna: la sua presenza rafforza ancora di più l’equilibrio tra parte teatrale e parte musicale”.

La voce di Maria Luigia Borsi incanta Catania

La presenza del soprano ha infatti segnato il cuore della serata. Maria Luigia Borsi, che ha cantato accanto ad artisti del calibro di Andrea Bocelli, Roberto Alagna, Plácido Domingo e José Carreras, ha portato a Catania la sua vocalità calda e penetrante, regalando al pubblico un’interpretazione di Casta Diva da brividi. Il silenzio della sala, interrotto solo dagli applausi finali, ha testimoniato il rispetto e la commozione suscitati dalla sua voce.

“Non è la prima volta che vengo a Catania, anzi: diversi anni fa ho cantato al Teatro Bellini in un Così fan tutte di Mozart. Poi sono tornata più volte anche a Taormina, dove ho avuto il piacere, la gioia e l’onore di collaborare con il maestro Lorin Maazel eseguendo la Nona Sinfonia di Beethoven. Tornare in Sicilia è sempre molto bello per me: già appena atterrata ho percepito il calore, i profumi… ed è una grande responsabilità avere l’opportunità di interpretare qui un’aria simbolo come Casta Diva. È l’aria belliniana per eccellenza, forse la più conosciuta, e resa iconica da Maria Callas. Per un soprano affrontarla non è mai semplice, sia per la difficoltà tecnica, sia per il peso della sua storia”, ha raccontato la Borsi.

L’artista ha poi spiegato come la collaborazione con il Duo Baldo nasca da un desiderio comune: “Questo connubio nasce dalla voglia di ritrovare la gioia di fare musica e di divertire anche il pubblico. Spesso, nei concerti “seriosi”, chi non è un appassionato tende a distrarsi, anche a causa della società di oggi, dei social e di strumenti come TikTok, che hanno ridotto la capacità di concentrazione. Per questo abbiamo pensato a uno spettacolo dinamico, capace di giocare con le relazioni tra i tre protagonisti in scena: un violinista, un pianista e una cantante lirica. Ci siamo divertiti a ironizzare sui ruoli e le gerarchie del teatro – perché, ad esempio, nei duo pianoforte e violino il violinista è quasi sempre la “prima donna”, mentre con una cantante lirica è quest’ultima a esserlo – e da lì è nato il gioco”.

Alfio Musarra

