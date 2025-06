Elezioni Enasarco 2025: al via il voto per oltre 16.000 operatori in Sicilia

Inizia il conto alla rovescia per le elezioni Enasarco 2025. Dal 6 al 16 giugno, in tutta Italia, agenti di commercio, consulenti finanziari e imprese mandanti saranno chiamati al voto per rinnovare l’Assemblea dei Delegati della Fondazione, che a sua volta eleggerà il nuovo Consiglio di Amministrazione per il quinquennio 2025–2029.

In Sicilia, saranno oltre 14.500 gli agenti e consulenti coinvolti e circa 1.700 le imprese mandanti. Un appuntamento particolarmente significativo, che vede per la prima volta le principali sigle sindacali e associative presentarsi insieme in liste unitarie, con l’obiettivo di consolidare il processo di riforma dell’Ente.

Secondo Vittorio Messina, presidente di Confesercenti Sicilia, si tratta di un appuntamento fondamentale perché per la prima volta le rappresentanze del settore si uniscono in una proposta comune, puntando a rafforzare le pensioni, il welfare e la rappresentanza del comparto.

Le due liste in campo

Cresciamo Uniti – Mandanti , dedicata alle imprese preponenti, è sostenuta da Confesercenti, Confcommercio, Confindustria, Confapi, Confartigianato, CNA, Confcooperative.

, dedicata alle imprese preponenti, è sostenuta da Confesercenti, Confcommercio, Confindustria, Confapi, Confartigianato, CNA, Confcooperative. Agenti Cresciamo Uniti, per agenti di commercio e consulenti finanziari, conta sull’appoggio di FNAARC, FIARC, FEDERAGENTI, USARCI, UILTuCS, ANASF, UGL Terziario, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL.

I numeri di Enasarco

Con oltre 210.000 iscritti, 18 sedi territoriali e un patrimonio di 9 miliardi di euro, Enasarco è uno dei principali enti di previdenza italiani. Ogni anno eroga 137.000 pensioni, 36.000 liquidazioni FIRR e migliaia di sussidi per maternità, malattia, infortuni, studio e assistenza.

Fabio D’Onofrio, coordinatore nazionale FIARC, sottolinea che negli ultimi anni il lavoro unitario ha già prodotto risultati concreti: dalla nuova rete sanitaria alla firma dell’AEC dopo 16 anni di attesa, passando per l’incremento del patrimonio e migliori rendimenti per gli iscritti.

Anche per Alberto Palella, presidente FIARC Sicilia, questa tornata elettorale rappresenta un passaggio storico, per rafforzare un modello fondato su responsabilità e risultati condivisi.

Il programma

Nove i punti chiave del programma unitario:

estensione della platea contributiva

contrasto all’elusione

investimenti in economia reale

welfare e sanità integrativa

governance trasparente e sostenibile

formazione continua

ricollocamento professionale

semplificazione delle procedure

centralità del ruolo degli iscritti

Come votare

Possono votare tutti gli iscritti con almeno un contributo versato tra il 2021 e il 2023 e un contratto attivo al 3 febbraio 2025. Il voto si svolge online:

dal lunedì al venerdì, ore 9:00 – 18:00

sabato e domenica, fino alle 20:00

su www.enasarco.it/elezione2025, tramite link ricevuto via SMS o PEC, o presso gli uffici territoriali della Fondazione.

Tutte le informazioni su programma e liste sono disponibili su: www.cresciamouniti.it