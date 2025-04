Enoturismo in crescita: debutta Vinitaly Tourism

L’enoturismo italiano accelera e si ritaglia un ruolo da protagonista al 57° Salone internazionale del vino e dei distillati, grazie al debutto ufficiale di Vinitaly Tourism, il nuovo progetto di Veronafiere dedicato alla promozione delle esperienze turistiche legate al vino. In programma mercoledì 9 aprile, l’iniziativa si presenta come una piattaforma strategica per valorizzare le cantine italiane e i territori del vino, puntando sull’incontro tra domanda e offerta di esperienze autentiche e di qualità.

I numeri del debutto

La prima edizione di Vinitaly Tourism parte con numeri significativi: 64 cantine partecipanti, 16 buyer tra tour operator e agenzie di viaggio provenienti da Stati Uniti, Germania, Spagna e Italia, e 174 incontri B2B in formato speed date già calendarizzati. A fare da cornice, un fitto calendario di conferenze e approfondimenti tematici, guidati scientificamente da Roberta Garibaldi, presidente dell’Associazione Italiana Turismo Enogastronomico.

Dal “drinking wine” al “living wine”

Secondo l’ultimo Report sull’Enoturismo curato da Garibaldi, il settore è in piena evoluzione. Se prima si parlava di drinking wine, oggi si parla sempre più di living wine: il vino non è solo un prodotto da consumare, ma un’esperienza immersiva che coinvolge il territorio, la cultura, la convivialità. Il dato più eloquente è la crescita costante del numero di italiani che visitano i luoghi del vino: dal 60% del 2021 al 77% nel 2025. In particolare, le cantine restano le mete preferite: il 40% dei turisti ha visitato almeno una nel corso degli ultimi viaggi.

Il vino batte tutti come icona enogastronomica

Il vino si conferma anche al vertice delle icone dell’enogastronomia italiana (38,1% delle preferenze), superando olio extravergine (24%), pizza (22%), pasta (15%) e formaggi (11%). E tra le esperienze più memorabili in viaggio, spicca proprio la visita in cantina con degustazione, segnalata dal 26% dei viaggiatori italiani.

Le criticità del settore

Tuttavia, non mancano le criticità. La mancanza di informazioni chiare su orari, costi e contenuti penalizza il 58% dei visitatori. A questo si aggiunge la chiusura delle cantine nei giorni festivi (problema segnalato dal 54%) e il timore di controlli stradali dopo la degustazione, indicato dal 53% degli intervistati. Il fattore prezzo, poi, incide fortemente sulle scelte: se il 36% dei turisti non vuole spendere più di 20 euro per visita, c’è anche un terzo del campione disposto a investire di più per vivere un’esperienza di valore.

La visione di Veronafiere

«La crescita dell’enoturismo ci restituisce la fotografia di un patrimonio ancora inespresso nelle sue potenzialità», ha dichiarato Adolfo Rebughini, direttore generale di Veronafiere. «Vinitaly Tourism nasce per offrire uno strumento concreto di sviluppo alle aziende e ai territori, con una visione già proiettata a livello internazionale».

Le destinazioni più desiderate

Tra le mete più amate dai wine lovers italiani e stranieri, l’analisi delle tracce digitali condotta con Data Appeal incorona le Langhe/Barolo, il Chianti e Montalcino. Ma anche l’Etna, il Salento e le Cinque Terre conquistano un posto nei desideri di turisti provenienti da USA, Regno Unito e Germania.

Il programma dei convegni

Il programma di Vinitaly Tourism prevede una serie di focus che affrontano le sfide e le opportunità del settore. Dal ruolo chiave dell’hospitality manager nell’innovazione e sostenibilità, fino alla valorizzazione delle denominazioni territoriali e alla necessità di creare strategie sinergiche tra istituzioni, imprese e operatori turistici.

A concludere la giornata, l’intervento del Movimento Turismo del Vino, con la presidente Violante Gardini Cinelli Colombini, che metterà l’accento sulle differenze regionali e sulle prospettive di crescita.

Un volano per il turismo del futuro

L’enoturismo italiano è pronto a fare il salto di qualità. E Vinitaly Tourism vuole essere il volano per trasformare il potenziale in un vero business turistico sostenibile.