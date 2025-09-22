Sicilia Economia - News di economia, turismo e agricoltura in Sicilia.

Home / De Gusto
Pubblicato il: 22/09/2025

Etna Wine Forum 2025, tre giorni per raccontare il vino del versante Sud-Ovest dell’Etna

Biancavilla, la “terza porta dell’Etna”, torna protagonista della scena enologica siciliana con la quarta edizione di Etna Wine Forum, in programma dal 10 al 12 ottobre 2025 a Villa delle Favare. La manifestazione, promossa dal Comune con il supporto tecnico della Fondazione Italiana Sommelier e il patrocinio della Regione Siciliana, del MASAF, di Confagricoltura e del Parco dell’Etna, punta a valorizzare il patrimonio vitivinicolo del versante sud-ovest del vulcano, un’area dalle caratteristiche pedo-climatiche uniche.

Un programma ricco di ospiti e contenuti

Tra le novità di quest’anno spiccano lo show cooking dello chef stellato Pino Cuttaia, patron del ristorante La Madia di Licata, e l’incontro con il giornalista americano Robert Camuto, firma autorevole di Wine Spectator, che presenterà il libro Altrove al Sud.

La tre giorni proporrà masterclass, talk, degustazioni e seminari dedicati alle grandi etichette etnee e ad altre eccellenze italiane. Domenica 12 ottobre la corte di Villa delle Favare ospiterà i banchi di assaggio con le cantine del sud-ovest etneo e altre realtà vitivinicole siciliane. In programma anche approfondimenti come il seminario/degustazione “Timorasso vs Carricante” condotto da Daniela Scrobogna insieme al produttore Walter Massa, e l’incontro “Gli enologi e le sfide globali. Dal terroir ai cambiamenti climatici”, con Scrobogna e Federico Curtaz.

Vino, territorio e turismo esperienziale

Etna Wine Forum è molto più di una rassegna: è la celebrazione della nostra identità, della passione dei produttori e della qualità che il nostro territorio sa esprimere”, afferma il sindaco di Biancavilla Antonio Bonanno, che sottolinea come il vino, insieme a olio, fichi d’India, arance e olive, racconti un’agricoltura autentica e sostenibile. “Con i percorsi enogastronomici attorno al vino offriamo un’esperienza che unisce gusto, cultura e territorio, promuovendo una nuova forma di turismo esperienziale”.

Una vetrina per il Sud-Ovest dell’Etna

Biancavilla diventa un palcoscenico unico dove il vino si racconta insieme al paesaggio e ai suoi protagonisti”, spiega Paolo Di Caro, presidente della Fondazione Italiana Sommelier. “L’obiettivo è condividere le peculiarità vitivinicole del versante sud-ovest dell’Etna e offrire nuovi spunti di confronto a livello nazionale e internazionale”.

Media partner e informazioni utili

L’evento sarà seguito da Radio Amore, Rai News e dal programma Isola Verde di Antenna Sicilia condotto da Ruggero Sardo, che racconteranno in diretta degustazioni e incontri.

Con Etna Wine Forum 2025 Biancavilla consolida il suo ruolo di crocevia per il vino etneo e mediterraneo, offrendo al pubblico e agli operatori una tre giorni di cultura, sapori e scambi professionali nel cuore del vulcano più alto d’Europa.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Innovation Island

Ascolta "Innovation island" su Spreaker.

Agricoltura

Ambiente

Global South Innovation 2025, il Sud piattaforma mediterranea dell’innovazione sostenibile
Romina Ferrante, 2 mesi fa 3 min

Il Mezzogiorno si candida a diventare snodo strategico tra Europa e Africa. A Maida, in provincia di Catanzaro, si è aperto il Global South Innovation 2025, forum internazionale che riunisce oltre cinquanta esperti, istituzioni e imprese per definire un nuovo modello di sviluppo per il Sud. L’obiettivo è ambizioso: trasformare il Mediterraneo in una piattaforma […]

Nuove regole UE per produttori di caffè, soia, legno e derivati
Brigida Raso, 9 mesi fa 4 min

L’Unione Europea, con il Regolamento (UE) 2023/1115, è stata chiara: nessun prodotto legato alla deforestazione potrà più essere commercializzato nel mercato europeo. L’obiettivo è ambizioso: proteggere le foreste, combattere il cambiamento climatico e fermare un processo che, dal 1990, ha cancellato 420 milioni di ettari di boschi nel mondo. Una perdita che non è solo […]

Sostenibilità è una leva di crescita, ma ancora pochi manager in Sicilia
economysicilia, 10 mesi fa 3 min

Si è svolto ieri a Catania, presso l’NH Hotel Parco degli Aragonesi, il primo appuntamento del programma “La sfida della sostenibilità – Stakeholders a confronto”, organizzato da Manageritalia Sicilia. Con oltre 120 partecipanti tra rappresentanti istituzionali, imprenditori e giovani universitari, l’evento dal titolo “Verso un futuro sostenibile” ha inaugurato un ciclo di incontri in cinque […]

Acque reflue in Sicilia: rischio sanzione Ue di 100 milioni
Brigida Raso, 10 mesi fa 5 min

La Sicilia è di nuovo nell’occhio del ciclone per una nuova emergenza ambientale: un progetto di depurazione contestato, lacune amministrative, e la concreta minaccia di sanzioni europee per 100 milioni di euro. La Commissione Europea ha recentemente lanciato un monito ufficiale all’Italia per il mancato rispetto delle normative comunitarie, e la Sicilia si ritrova ancora […]

Mutui, come risparmiare con la casa green
economysicilia, 1 anno fa 2 min

La casa green fa bene all’ambiente e anche al portafoglio. Nell’ultimo anno, complici le aspettative sul calo dei tassi di interesse e le offerte lanciate da alcune banche per cavalcare l’onda della direttiva Ue sull’efficientamento energetico degli immobili, il costo dei mutui per abitazioni di Classe A e B ha segnato una forte contrazione.  Secondo […]