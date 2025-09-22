Etna Wine Forum 2025, tre giorni per raccontare il vino del versante Sud-Ovest dell’Etna

Biancavilla, la “terza porta dell’Etna”, torna protagonista della scena enologica siciliana con la quarta edizione di Etna Wine Forum, in programma dal 10 al 12 ottobre 2025 a Villa delle Favare. La manifestazione, promossa dal Comune con il supporto tecnico della Fondazione Italiana Sommelier e il patrocinio della Regione Siciliana, del MASAF, di Confagricoltura e del Parco dell’Etna, punta a valorizzare il patrimonio vitivinicolo del versante sud-ovest del vulcano, un’area dalle caratteristiche pedo-climatiche uniche.

Un programma ricco di ospiti e contenuti

Tra le novità di quest’anno spiccano lo show cooking dello chef stellato Pino Cuttaia, patron del ristorante La Madia di Licata, e l’incontro con il giornalista americano Robert Camuto, firma autorevole di Wine Spectator, che presenterà il libro Altrove al Sud.

La tre giorni proporrà masterclass, talk, degustazioni e seminari dedicati alle grandi etichette etnee e ad altre eccellenze italiane. Domenica 12 ottobre la corte di Villa delle Favare ospiterà i banchi di assaggio con le cantine del sud-ovest etneo e altre realtà vitivinicole siciliane. In programma anche approfondimenti come il seminario/degustazione “Timorasso vs Carricante” condotto da Daniela Scrobogna insieme al produttore Walter Massa, e l’incontro “Gli enologi e le sfide globali. Dal terroir ai cambiamenti climatici”, con Scrobogna e Federico Curtaz.

Vino, territorio e turismo esperienziale

“Etna Wine Forum è molto più di una rassegna: è la celebrazione della nostra identità, della passione dei produttori e della qualità che il nostro territorio sa esprimere”, afferma il sindaco di Biancavilla Antonio Bonanno, che sottolinea come il vino, insieme a olio, fichi d’India, arance e olive, racconti un’agricoltura autentica e sostenibile. “Con i percorsi enogastronomici attorno al vino offriamo un’esperienza che unisce gusto, cultura e territorio, promuovendo una nuova forma di turismo esperienziale”.

Una vetrina per il Sud-Ovest dell’Etna

“Biancavilla diventa un palcoscenico unico dove il vino si racconta insieme al paesaggio e ai suoi protagonisti”, spiega Paolo Di Caro, presidente della Fondazione Italiana Sommelier. “L’obiettivo è condividere le peculiarità vitivinicole del versante sud-ovest dell’Etna e offrire nuovi spunti di confronto a livello nazionale e internazionale”.

Media partner e informazioni utili

L’evento sarà seguito da Radio Amore, Rai News e dal programma Isola Verde di Antenna Sicilia condotto da Ruggero Sardo, che racconteranno in diretta degustazioni e incontri.

Con Etna Wine Forum 2025 Biancavilla consolida il suo ruolo di crocevia per il vino etneo e mediterraneo, offrendo al pubblico e agli operatori una tre giorni di cultura, sapori e scambi professionali nel cuore del vulcano più alto d’Europa.