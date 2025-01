Ex Blutec, Tamajo: «A breve primo bando da 15 milioni per attrarre investitori»

«L’accordo di Programma da 105 milioni per l’area industriale di Termini Imerese siglato da Mimit, Regione Siciliana, Anpal e Comune di Termini Imerese, è un primo passo concreto per attrarre investitori e restituire centralità a un’area strategica, dopo anni di incertezze. A breve sarà pubblicato il primo bando da 15 milioni». L’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo ha confermato l’indiscrezione pubblicata oggi sul quotidiano Il Sole 24 Ore, intervenendo questa mattina in Confindustria Sicilia a un incontro con una rappresentanza di imprenditori provenienti da tutte le province siciliane, inclusi i rappresentanti delle piccole imprese, per fare il punto sulle opportunità di sviluppo industriale nell’Isola.



Uno dei punti chiave dell’incontro è stato proprio l’avvio a breve del primo bando da 15 milioni di euro, che fa parte del piano di rilancio da 105 milioni previsto dall’Accordo di Programma. Questo bando pilota servirà a testare il reale interesse degli investitori per l’area industriale di Termini Imerese, ponendo le basi per gli avvisi successivi.

Tamajo ha sottolineato la piena sintonia con il ministero delle Imprese e del Made in Italy, guidato da Adolfo Urso, nell’affrontare le principali vertenze e rilanciare il tessuto produttivo siciliano. L’assessore ha evidenziato il ruolo fondamentale del Gruppo Pelligra nella riqualificazione dell’area industriale di Termini Imerese, dopo aver rilevato lo stabilimento ex Blutec e avviato un percorso di formazione per 350 lavoratori, oltre ad aver messo in atto una strategia di consolidamento con l’ingresso di nuovi soci.

All’incontro era presente anche il Presidente di Confindustria Sicilia, Gaetano Vecchio, con il quale Tamajo ha discusso delle prospettive di sviluppo per il settore industriale siciliano. «Lavoriamo per garantire certezze alle imprese e ai lavoratori – ha concluso Tamajo – e il dialogo con il Ministero e con gli imprenditori è essenziale per il rilancio del comparto manifatturiero e industriale della Sicilia».