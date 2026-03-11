Sicilia Economia - News di economia, turismo e agricoltura in Sicilia.

Home / Agenda
Pubblicato il: 11/03/2026

Expo della Pubblicità, 20 anni di comunicazione e innovazione per le imprese del settore

Expo della Pubblicità celebra 20 anni e torna a riunire il mondo della comunicazione nel Sud Italia. Dal 13 al 15 marzo 2026 il centro fieristico SiciliaFiera di Misterbianco, nel Catanese, ospita la nuova edizione della manifestazione dedicata alla pubblicità, alla stampa e al marketing promozionale, punto di incontro tra imprese, professionisti e tecnologie della comunicazione visiva.

L’edizione del ventesimo anniversario rappresenta un momento simbolico per una fiera che negli anni ha seguito da vicino l’evoluzione del settore, tra innovazione tecnologica, nuovi strumenti di comunicazione e opportunità di sviluppo per le imprese. Tre giorni pensati per favorire il confronto tra operatori della filiera e per osservare le tendenze che stanno ridisegnando il mercato della comunicazione aziendale.

La ventesima edizione di Expo della Pubblicità segna un passaggio significativo per la manifestazione, che negli anni si è affermata come spazio di confronto e aggiornamento per il settore della comunicazione. L’obiettivo dell’edizione 2026 è guardare soprattutto all’innovazione tecnologica e alle nuove opportunità per le imprese, rafforzando il ruolo della fiera come luogo di incontro tra aziende, professionisti e fornitori. Nel tempo l’evento ha contribuito a creare relazioni professionali, favorire collaborazioni e stimolare nuovi progetti, con ricadute positive anche sul tessuto economico del territorio.

Le nuove tendenze del settore

Le nuove tecnologie per la stampa di grande formato saranno tra i temi centrali di Expo della Pubblicità 2026, con soluzioni digitali sempre più efficienti e automatizzate pensate per migliorare qualità di stampa, velocità di produzione ed efficienza energetica. In fiera verranno presentati anche software di gestione integrata capaci di coordinare progettazione, stampa e produzione, strumenti ormai diffusi nelle aziende del settore grafico.

Tecnologie che trovano applicazione in numerosi ambiti della comunicazione commerciale, dalla cartellonistica pubblicitaria agli allestimenti fieristici fino alla comunicazione visiva nei punti vendita, contribuendo a ridurre tempi e costi operativi e ad aumentare la qualità dei prodotti finali.

Accanto alla stampa digitale, ampio spazio sarà dedicato anche all’abbigliamento promozionale e ai gadget pubblicitari, con proposte che uniscono personalizzazione, design e sostenibilità grazie all’uso di tessuti tecnici, materiali eco-friendly e nuove tecniche di stampa e ricamo. Le macchine da stampa di ultima generazione e i sistemi digitali integrati presenti in fiera mostreranno inoltre come l’automazione dei processi produttivi possa aiutare le imprese, in particolare le piccole e medie aziende del settore grafico, a migliorare l’organizzazione delle commesse e rafforzare la propria competitività sul mercato.

A vent’anni dalla prima edizione, Expo della Pubblicità si conferma così un appuntamento di riferimento per il settore della comunicazione nel Sud Italia: non solo una vetrina di tecnologie e prodotti, ma anche uno spazio di incontro tra aziende, fornitori e professionisti, dove confrontarsi sulle nuove tendenze del mercato e costruire opportunità di collaborazione.

Lascia un commento

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Innovation Island

Ascolta "Innovation island" su Spreaker.

Agricoltura

Ambiente

Global South Innovation 2025, il Sud piattaforma mediterranea dell’innovazione sostenibile
Romina Ferrante, 8 mesi fa 3 min

Il Mezzogiorno si candida a diventare snodo strategico tra Europa e Africa. A Maida, in provincia di Catanzaro, si è aperto il Global South Innovation 2025, forum internazionale che riunisce oltre cinquanta esperti, istituzioni e imprese per definire un nuovo modello di sviluppo per il Sud. L’obiettivo è ambizioso: trasformare il Mediterraneo in una piattaforma […]

Nuove regole UE per produttori di caffè, soia, legno e derivati
Brigida Raso, 1 anno fa 4 min

L’Unione Europea, con il Regolamento (UE) 2023/1115, è stata chiara: nessun prodotto legato alla deforestazione potrà più essere commercializzato nel mercato europeo. L’obiettivo è ambizioso: proteggere le foreste, combattere il cambiamento climatico e fermare un processo che, dal 1990, ha cancellato 420 milioni di ettari di boschi nel mondo. Una perdita che non è solo […]

Sostenibilità è una leva di crescita, ma ancora pochi manager in Sicilia
economysicilia, 1 anno fa 3 min

Si è svolto ieri a Catania, presso l’NH Hotel Parco degli Aragonesi, il primo appuntamento del programma “La sfida della sostenibilità – Stakeholders a confronto”, organizzato da Manageritalia Sicilia. Con oltre 120 partecipanti tra rappresentanti istituzionali, imprenditori e giovani universitari, l’evento dal titolo “Verso un futuro sostenibile” ha inaugurato un ciclo di incontri in cinque […]

Acque reflue in Sicilia: rischio sanzione Ue di 100 milioni
Brigida Raso, 1 anno fa 5 min

La Sicilia è di nuovo nell’occhio del ciclone per una nuova emergenza ambientale: un progetto di depurazione contestato, lacune amministrative, e la concreta minaccia di sanzioni europee per 100 milioni di euro. La Commissione Europea ha recentemente lanciato un monito ufficiale all’Italia per il mancato rispetto delle normative comunitarie, e la Sicilia si ritrova ancora […]

Mutui, come risparmiare con la casa green
economysicilia, 2 anni fa 2 min

La casa green fa bene all’ambiente e anche al portafoglio. Nell’ultimo anno, complici le aspettative sul calo dei tassi di interesse e le offerte lanciate da alcune banche per cavalcare l’onda della direttiva Ue sull’efficientamento energetico degli immobili, il costo dei mutui per abitazioni di Classe A e B ha segnato una forte contrazione.  Secondo […]