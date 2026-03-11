Expo della Pubblicità, 20 anni di comunicazione e innovazione per le imprese del settore

Expo della Pubblicità celebra 20 anni e torna a riunire il mondo della comunicazione nel Sud Italia. Dal 13 al 15 marzo 2026 il centro fieristico SiciliaFiera di Misterbianco, nel Catanese, ospita la nuova edizione della manifestazione dedicata alla pubblicità, alla stampa e al marketing promozionale, punto di incontro tra imprese, professionisti e tecnologie della comunicazione visiva.

L’edizione del ventesimo anniversario rappresenta un momento simbolico per una fiera che negli anni ha seguito da vicino l’evoluzione del settore, tra innovazione tecnologica, nuovi strumenti di comunicazione e opportunità di sviluppo per le imprese. Tre giorni pensati per favorire il confronto tra operatori della filiera e per osservare le tendenze che stanno ridisegnando il mercato della comunicazione aziendale.

La ventesima edizione di Expo della Pubblicità segna un passaggio significativo per la manifestazione, che negli anni si è affermata come spazio di confronto e aggiornamento per il settore della comunicazione. L’obiettivo dell’edizione 2026 è guardare soprattutto all’innovazione tecnologica e alle nuove opportunità per le imprese, rafforzando il ruolo della fiera come luogo di incontro tra aziende, professionisti e fornitori. Nel tempo l’evento ha contribuito a creare relazioni professionali, favorire collaborazioni e stimolare nuovi progetti, con ricadute positive anche sul tessuto economico del territorio.

Le nuove tendenze del settore

Le nuove tecnologie per la stampa di grande formato saranno tra i temi centrali di Expo della Pubblicità 2026, con soluzioni digitali sempre più efficienti e automatizzate pensate per migliorare qualità di stampa, velocità di produzione ed efficienza energetica. In fiera verranno presentati anche software di gestione integrata capaci di coordinare progettazione, stampa e produzione, strumenti ormai diffusi nelle aziende del settore grafico.

Tecnologie che trovano applicazione in numerosi ambiti della comunicazione commerciale, dalla cartellonistica pubblicitaria agli allestimenti fieristici fino alla comunicazione visiva nei punti vendita, contribuendo a ridurre tempi e costi operativi e ad aumentare la qualità dei prodotti finali.

Accanto alla stampa digitale, ampio spazio sarà dedicato anche all’abbigliamento promozionale e ai gadget pubblicitari, con proposte che uniscono personalizzazione, design e sostenibilità grazie all’uso di tessuti tecnici, materiali eco-friendly e nuove tecniche di stampa e ricamo. Le macchine da stampa di ultima generazione e i sistemi digitali integrati presenti in fiera mostreranno inoltre come l’automazione dei processi produttivi possa aiutare le imprese, in particolare le piccole e medie aziende del settore grafico, a migliorare l’organizzazione delle commesse e rafforzare la propria competitività sul mercato.

A vent’anni dalla prima edizione, Expo della Pubblicità si conferma così un appuntamento di riferimento per il settore della comunicazione nel Sud Italia: non solo una vetrina di tecnologie e prodotti, ma anche uno spazio di incontro tra aziende, fornitori e professionisti, dove confrontarsi sulle nuove tendenze del mercato e costruire opportunità di collaborazione.