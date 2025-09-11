Sicilia Economia - News di economia, turismo e agricoltura in Sicilia.

Home / Economia Sicilia
Pubblicato il: 11/09/2025

Farmitalia festeggia 30 anni e punta a 100 milioni di fatturato entro il 2030

Trent’anni di crescita costante, innovazione e attenzione alla salute femminile: è il traguardo che Farmitalia celebra nel 2025, confermandosi tra le eccellenze industriali e farmaceutiche italiane. Fondata nel 1995 dall’imprenditore Fabio Scaccia, l’azienda ha costruito la propria identità su un obiettivo preciso: sviluppare soluzioni farmaceutiche innovative e affidabili per accompagnare le donne in ogni fase della vita.

Una storia di acquisizioni e ricerca

Tappa decisiva nel percorso di Farmitalia è stata, nel 2012, l’acquisizione del marchio storico Farmitalia, che ha permesso al gruppo di ereditare competenze, etica e reputazione del nome che ha segnato la storia del farmaco in Italia. Da allora la crescita si è basata su ricerca scientifica, qualità produttiva e responsabilità sociale, con un portafoglio oggi superiore a 50 prodotti tra farmaci, dispositivi medici e nutraceutici e oltre 20 in fase di registrazione.

Numeri e strategie di sviluppo

Nel 2025 l’azienda prevede un fatturato di 60 milioni di euro e un EBITDA di circa 20 milioni, mentre la proiezione al 2030 è di 100 milioni di euro, con una crescita media annua del 10,7%. Le nuove frontiere terapeutiche riguardano neurologia e neuropsichiatria – in particolare epilessia e ADHD – e un piano di sviluppo in diabetologia entro il 2028. L’obiettivo è superare i 100 prodotti in portafoglio nel prossimo quinquennio, creando almeno 60 nuovi posti di lavoro.

Persone e inclusione al centro

Con 180 dipendenti e un’età media di 35 anni (il 60% donne), Farmitalia valorizza talento e meritocrazia grazie a partnership con università e centri di ricerca in tutta Italia. Nel 2024 ha ottenuto la Certificazione per la Parità di Genere, rafforzando il proprio modello di crescita inclusivo e sostenibile.

Investimenti e prospettive

Per il 2026 è previsto un investimento di circa 10 milioni di euro: potenziamento della sede romana, raddoppio dello stabilimento di Catania nella zona industriale di Piano Tavola (da 800 a 1.600 mq) e nuove linee per integratori alimentari e medical device, anche in conto terzi. Sullo sfondo, la possibilità di acquisire un’azienda estera specializzata in prodotti ginecologici.

Un modello siciliano che guarda al mondo

Presente a Roma e Catania, e socia di Banca del Fucino, Farmitalia continua a crescere come impresa responsabile. «Continueremo a investire sul futuro – afferma il fondatore Fabio Scaccia – senza mai dimenticare i valori che ci hanno reso ciò che siamo: responsabilità, etica e lavoro di squadra».

Con una storia che unisce radici siciliane e visione internazionale, Farmitalia si conferma una leva strategica per il settore farmaceutico italiano, pronta ad affrontare le nuove sfide della salute globale.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Innovation Island

Ascolta "Innovation island" su Spreaker.

Agricoltura

Ambiente

Global South Innovation 2025, il Sud piattaforma mediterranea dell’innovazione sostenibile
Romina Ferrante, 2 mesi fa 3 min

Il Mezzogiorno si candida a diventare snodo strategico tra Europa e Africa. A Maida, in provincia di Catanzaro, si è aperto il Global South Innovation 2025, forum internazionale che riunisce oltre cinquanta esperti, istituzioni e imprese per definire un nuovo modello di sviluppo per il Sud. L’obiettivo è ambizioso: trasformare il Mediterraneo in una piattaforma […]

Nuove regole UE per produttori di caffè, soia, legno e derivati
Brigida Raso, 9 mesi fa 4 min

L’Unione Europea, con il Regolamento (UE) 2023/1115, è stata chiara: nessun prodotto legato alla deforestazione potrà più essere commercializzato nel mercato europeo. L’obiettivo è ambizioso: proteggere le foreste, combattere il cambiamento climatico e fermare un processo che, dal 1990, ha cancellato 420 milioni di ettari di boschi nel mondo. Una perdita che non è solo […]

Sostenibilità è una leva di crescita, ma ancora pochi manager in Sicilia
economysicilia, 9 mesi fa 3 min

Si è svolto ieri a Catania, presso l’NH Hotel Parco degli Aragonesi, il primo appuntamento del programma “La sfida della sostenibilità – Stakeholders a confronto”, organizzato da Manageritalia Sicilia. Con oltre 120 partecipanti tra rappresentanti istituzionali, imprenditori e giovani universitari, l’evento dal titolo “Verso un futuro sostenibile” ha inaugurato un ciclo di incontri in cinque […]

Acque reflue in Sicilia: rischio sanzione Ue di 100 milioni
Brigida Raso, 9 mesi fa 5 min

La Sicilia è di nuovo nell’occhio del ciclone per una nuova emergenza ambientale: un progetto di depurazione contestato, lacune amministrative, e la concreta minaccia di sanzioni europee per 100 milioni di euro. La Commissione Europea ha recentemente lanciato un monito ufficiale all’Italia per il mancato rispetto delle normative comunitarie, e la Sicilia si ritrova ancora […]

Mutui, come risparmiare con la casa green
economysicilia, 1 anno fa 2 min

La casa green fa bene all’ambiente e anche al portafoglio. Nell’ultimo anno, complici le aspettative sul calo dei tassi di interesse e le offerte lanciate da alcune banche per cavalcare l’onda della direttiva Ue sull’efficientamento energetico degli immobili, il costo dei mutui per abitazioni di Classe A e B ha segnato una forte contrazione.  Secondo […]