Festival Giornalismo Enogastronomico 2025: da Vittoria il futuro del cibo e dell’informazione

Il cibo come racconto, il giornalismo come strumento di connessione tra comunità e territorio, l’innovazione come chiave per costruire un futuro sostenibile. È con questo spirito che l’11 luglio si apre a Vittoria la tappa inaugurale della X edizione del Festival del Giornalismo Enogastronomico, manifestazione che da dieci anni porta in Sicilia una riflessione pubblica e interdisciplinare sui temi dell’informazione, dell’agricoltura e delle nuove tecnologie.

Tre giorni di incontri, talk, masterclass ed esperienze sensoriali – in programma fino al 13 luglio presso il Centro Congressi “Davide Failla” – che coinvolgeranno giornalisti, amministratori pubblici, esperti di sostenibilità, studiosi e imprenditori del settore agroalimentare, per riflettere su come comunicare, oggi, i territori e le loro eccellenze.

Il Festival è promosso dall’Associazione culturale Network, in collaborazione con Promotergroup Spa, guidata dal CEO Gianni Polizzi, e con Digitrend, azienda siciliana specializzata in editoria e trasformazione digitale, presieduta da Biagio Semilia.

“Portare il Festival a Vittoria – spiega Polizzi – significa riconoscere a questo territorio il suo ruolo strategico nella filiera agroalimentare siciliana. È una capitale agricola, ricca di prodotti a denominazione, che merita attenzione, racconto, connessioni. In un’epoca in cui l’informazione è leva di sviluppo, partire da qui era una scelta naturale”.

Dall’informazione all’esperienza: il programma

Venerdì 11 luglio si parte con una tavola rotonda istituzionale sul ruolo del giornalismo per la crescita dell’agroalimentare siciliano. Tra gli ospiti l’Assessore regionale all’Agricoltura Salvatore Barbagallo, il sindaco di Vittoria Francesco Aiello, la presidente del Libero Consorzio di Ragusa Maria Rita Schembari e il direttore de La Sicilia Antonello Piraneo, che modererà il confronto.

Il pomeriggio sarà dedicato al gusto, con la masterclass “Tesori Caseari di Sicilia” curata dal CoRFiLaC e condotta dalla giornalista Gianna Bozzali, seguita da “Un aperitivo con il Cerasuolo”, racconto enologico sulla DOCG Cerasuolo di Vittoria a cura della giornalista Maria Antonietta Pioppo, con una degustazione firmata dallo chef Marco Failla. A chiudere la giornata, la visita ai Frantoi Cutrera.

Sabato 12 luglio sarà la giornata delle connessioni tra informazione, imprese e ricerca. Il mattino si apre con il talk “Giornalismo locale: il new journalism al tempo delle piattaforme”, dedicato a newsletter, microblog e Substack come nuove forme di racconto e presidio territoriale. Tra i relatori: Biagio Semilia, Nino Amadore, Alfredo Pecoraro, Andrea Perìa, Antonello Ravetto Antinori, Giacomo Di Girolamo e Linda Galioto. Modera Michela Giuffrida.

A seguire, il talk “Il cibo di domani” esplorerà il rapporto tra memoria, educazione e innovazione alimentare, con gli interventi dello storico Paolo Monello, della dietista Noemi Di Natale, dell’assessore Giovanni Iacono e del biotecnologo Vincenzo Cassibba. Conduce Franca Antoci.

Nel pomeriggio, Francesca Romana Barberini guiderà una degustazione di cioccolato affinato e vermouth naturale a cura di Sabadì, per poi tornare in scena nel panel sull’intelligenza artificiale e informazione, insieme a Tony Siino, Giuliana Sorci, Walter Giannò, Francesco Caravello e Osvaldo Esposito. Il dibattito sarà moderato da Nino Giordano (Innovation Island).

Chiuderà la giornata la tavola rotonda sulle filiere come leva di sviluppo, con l’Assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, il presidente di Sicindustria Ragusa Giorgio Cappello, e rappresentanti di spicco dell’agroindustria siciliana.

Domenica 13 luglio il Festival si sposterà sul territorio con due visite tecniche ad altrettante eccellenze locali: la Stazione di Ricerca Southern Seed, all’avanguardia nel settore sementiero, e Agroenergia, azienda che ha realizzato un innovativo prototipo di serra fotovoltaica.

Una Sicilia che racconta, innova e ispira

Il Festival del Giornalismo Enogastronomico si conferma come un punto di riferimento per la riflessione contemporanea su come raccontare il cibo, il territorio e l’identità locale. In un tempo segnato dalla crisi della fiducia, dalla trasformazione tecnologica e dal cambiamento climatico, la Sicilia diventa spazio di dialogo tra saperi, culture e linguaggi. E da Vittoria parte un racconto nuovo, fatto di esperienze autentiche, informazione di prossimità e visioni condivise.

? Per partecipare alle masterclass e consultare il programma completo:

? festivaldelgiornalismoenogastronomico.it

? Iscrizioni: festivaldelgiornalismoenogastronomico.it/masterclass