Fiasconaro: il “Panettone a Ferragosto” diventa anche leva di marketing territoriale

Castelbuono, 13 agosto 2025 – Un maxi-panettone in piazza, un prodotto in anteprima e un borgo trasformato in palcoscenico. Per Fiasconaro, eccellenza dolciaria siciliana, il tradizionale “Panettone a Ferragosto” non è soltanto un evento di richiamo turistico, ma anche uno strumento di marketing esperienziale e di posizionamento internazionale del brand.

Un evento che genera valore

In programma il 15 agosto alle 18:30 in Piazza Margherita a Castelbuono, l’iniziativa prevede la degustazione di un maxi-panettone e l’omaggio di panettoncini da 100 grammi della nuova linea Ypsigro. Il prodotto, gusto gelsi e cioccolato, ha un packaging ispirato al borgo madonita e rappresenta un’operazione che fonde innovazione, storytelling territoriale e rafforzamento dell’identità aziendale.

Secondo analisti del settore, il format di Fiasconaro rientra tra le strategie di marketing territoriale, in cui la presentazione di un nuovo prodotto è integrata con l’esperienza diretta del luogo di origine, creando valore per l’impresa e per la comunità ospitante.

Dati economici e presenza internazionale

Fondata nel 1953 e giunta alla terza generazione, Fiasconaro ha chiuso il 2024 con oltre 33 milioni di euro di fatturato e un organico di più di 250 lavoratori, tra stagionali e dipendenti. L’azienda esporta in 65 Paesi, con i mercati esteri che rappresentano il 34% del giro d’affari.

Nella top 10 dei Paesi clienti figurano Stati Uniti, Spagna, Svizzera, Francia, Germania e Canada, seguiti da Regno Unito, Australia, Austria, Emirati Arabi e Grecia. La collaborazione con Dolce & Gabbana, giunta all’ottavo anno, ha ulteriormente rafforzato il posizionamento premium dell’azienda sul mercato internazionale.

Core business e diversificazione

Il panettone e la colomba rappresentano il core business di Fiasconaro, ma cresce il peso dei prodotti continuativi – torroncini, creme spalmabili, miele, marmellate – che consentono all’azienda di ridurre la stagionalità dei ricavi.

L’evento del 15 agosto, oltre a rafforzare il legame con la comunità e l’identità territoriale, si inserisce in una strategia di destagionalizzazione della percezione del panettone, un’operazione che mira ad ampliare le occasioni di consumo e ad aumentare le vendite anche nei mesi estivi.