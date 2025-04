Fidimed: nel 2024 crescita significativa su tutti i principali indicatori di bilancio

Fidimed ha chiuso l’esercizio 2024 registrando una crescita significativa su tutti i principali indicatori di bilancio. Lo comunica l’amministratore delegato Michelangelo Montesano, che sottolinea come la società si confermi partner strategico per oltre 3.500 piccole e medie imprese siciliane, con finanziamenti complessivi erogati per circa 700 milioni di euro.

Secondo quanto riferito da Montesano, il margine di intermediazione risulta in aumento del 70% rispetto all’anno precedente. Le commissioni nette crescono del 92% e il Cost Income Ratio si attesta al 63,8% (in miglioramento rispetto al 96,1% del 2023). Il ROE passa dal 2,1% al 4,3%, mentre il ROA quasi raddoppia, raggiungendo l’1,01%. Il patrimonio netto supera i 12,2 milioni di euro, segnando un incremento del 5,2%, e il CET1 Ratio sale al 25,72%, ben al di sopra dei requisiti normativi.

Montesano evidenzia inoltre che Fidimed ha superato le aspettative sia nel comparto dei finanziamenti diretti che in quello delle fideiussioni, consolidando la propria posizione anche come partner di altri intermediari finanziari.

In relazione al contesto operativo, Montesano rileva che, nonostante la progressiva chiusura degli sportelli bancari nelle aree periferiche, Fidimed continua a investire in innovazione tecnologica, in particolare su intelligenza artificiale e digitalizzazione, mantenendo comunque un rapporto diretto con le imprese e con il territorio.

Nel corso dell’assemblea dei soci, svoltasi presso l’Agriturismo Bannata di Enna, sono stati illustrati i dettagli del bilancio e le prospettive future da parte del presidente Salvatore Molè, del vicepresidente Alfio Baudo, dei responsabili commerciali Marco Pitarresi e Dario Costanzo, del risk manager Davide D’Auria, della responsabile AML Daniela Giordano e della responsabile dell’area amministrazione Rita Allegra.

Fidimed, conclude Montesano, guarda con ottimismo al futuro, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente il proprio ruolo nel supporto alle PMI siciliane e italiane.