Floresta celebra la regina dei Nebrodi: la Provola Dop

La giornata conclusiva del progetto PdN SC. CO. Marketing si è trasformata in una grande festa del gusto e della tradizione, con un unico, grande protagonista: la Provola dei Nebrodi Dop. Domenica 25 maggio, a Floresta, la premiazione dei migliori produttori ha suggellato mesi di lavoro condiviso, sperimentazione e valorizzazione, restituendo centralità a uno dei formaggi più identitari della Sicilia orientale.

Nel plesso scolastico di via Umberto I, dove si è svolto l’evento finale, si è respirato un senso profondo di appartenenza al territorio, grazie a un convegno partecipato che ha messo in dialogo ricerca scientifica, imprese, istituzioni, scuole e comunità locali. Un’occasione per fare il punto sui risultati ottenuti e guardare con concretezza alle prospettive future.

Al centro dell’attenzione, non solo il prodotto in sé, ma la sua variante più iconica: la Provola sfoglia, emblema di una sapienza artigiana tramandata nei secoli. Sottoposta a studi, analisi sensoriali e sperimentazioni sul packaging, la provola sfoglia è stata al cuore delle attività del progetto, che ha puntato a migliorare qualità e riconoscibilità anche sui mercati internazionali.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Antonio Stroscio e dei rappresentanti dell’Assessorato regionale, il professor Giuseppe Licitra, responsabile scientifico del progetto, insieme ai ricercatori Giantonio Calandra e Rosario Petriglieri del CoRFiLaC, ha illustrato le innovazioni nelle tecniche di stagionatura collettiva e sfogliatura, ma anche i risultati delle analisi nutrizionali sul prodotto.

Non meno interessante il focus su marketing e comunicazione, con le relazioni di Donatella Fiorentino e Mario Scolari (Teseo Marketing Research) e del prof. Vincenzo Russo (IULM Milano), che ha spiegato le applicazioni del neuromarketing nel settore agroalimentare, offrendo chiavi di lettura innovative su percezione e valore del prodotto.

Particolarmente apprezzata la presentazione del nuovo packaging e dello spot istituzionale, strumenti che contribuiranno a rafforzare l’identità visiva e commerciale della Provola dei Nebrodi. Piero Valenti, presidente della cooperativa capofila Bio Natura, ha ripercorso il cammino fatto grazie al progetto, evidenziando come si sia passati da una fase di frammentazione a una logica di concentrazione dell’offerta e qualificazione del prodotto.

Il pomeriggio ha regalato emozioni con il laboratorio d’assaggio, curato dai produttori in collaborazione con l’Istituto Alberghiero di Randazzo, e con la premiazione finale dei casari più meritevoli, veri custodi di un sapere antico che continua a vivere grazie all’impegno quotidiano.

Dietro ogni forma di provola – come è stato ricordato – c’è un pezzo di storia, un’identità condivisa, un’economia locale che resiste. Il progetto PdN SC. CO. Marketing ha saputo riconoscerne il valore, investendo in ricerca, innovazione e sinergie operative. La Provola dei Nebrodi D.O.P. è molto più di un prodotto agroalimentare: è patrimonio vivo di un territorio che guarda avanti senza dimenticare le sue radici.