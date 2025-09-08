Sicilia Economia - News di economia, turismo e agricoltura in Sicilia.

08/09/2025

Fotovoltaico, in provincia di Catania un impianto da 67 MWp

Catania. La Sicilia si conferma protagonista della transizione energetica italiana. T.E.A. TEK S.p.A., in partnership con PLC System S.r.l., realizzerà un nuovo impianto fotovoltaico da circa 67 MWp in provincia di Catania per conto di Ramacca Energia S.r.l., società parte del portafoglio gestito da Sosteneo SGR, tra i principali operatori europei negli investimenti greenfield legati alle rinnovabili.

Il progetto

Il contratto, siglato in qualità di EPC contractor (Engineering, Procurement & Construction), prevede non solo la costruzione dell’impianto fotovoltaico ma anche la realizzazione delle opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN). L’entrata in esercizio è fissata per il primo semestre del 2027.

Con una potenza di 67 MWp, l’impianto contribuirà in maniera significativa alla produzione di energia pulita, sfruttando l’elevato potenziale solare del Sud Italia. Si tratta di un intervento che avvicina il Paese agli obiettivi di decarbonizzazione e rafforza il peso delle rinnovabili nel mix energetico nazionale.

Una partnership strategica

La sinergia tra T.E.A. TEK e PLC System combina competenze ingegneristiche e gestionali di alto livello, a garanzia di qualità e affidabilità in tutte le fasi del progetto: dallo sviluppo alla messa in esercizio.

Siamo orgogliosi di annunciare questa nuova importante collaborazione con Sosteneo SGR, che conferma la nostra capacità di essere partner affidabili nello sviluppo di infrastrutture energetiche complesse”, ha dichiarato Felice Granisso, CEO di T.E.A. TEK S.p.A..

Questo progetto consolida la nostra presenza nel mercato delle rinnovabili e rafforza il nostro impegno a favore della transizione energetica, con uno sguardo sempre rivolto all’innovazione e alla sostenibilità”.

Il ruolo della Sicilia nella transizione energetica

Il nuovo impianto rappresenta un tassello importante in una regione che, grazie alle sue condizioni climatiche favorevoli, è destinata a diventare uno dei poli strategici della produzione fotovoltaica in Italia.

Con questo traguardo, T.E.A. TEK consolida la sua crescita come player di riferimento nel panorama EPC delle energie rinnovabili, confermando la capacità di attrarre investimenti e trasformare il potenziale solare del Sud in infrastrutture energetiche concrete e competitive.

