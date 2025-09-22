Franco Marrocco, un viaggio dell’anima tra luce e materia

Dal 28 settembre al 30 dicembre 2025 la Fondazione La Verde La Malfa – Parco dell’Arte di San Giovanni La Punta (Catania) accoglie Del Vedere e del Sentire, la nuova personale di Franco Marrocco, pittore tra i protagonisti dell’arte contemporanea italiana e direttore dell’Accademia di Belle Arti di Brera. La mostra, curata dallo storico e critico d’arte Giorgio Agnisola, segna il XVII anniversario della Fondazione ed è promossa dal presidente Alfredo La Malfa, con il patrocinio del Comune.

Arte come tensione verso l’infinito

Originario di Rocca d’Evandro (Caserta), classe 1956, Marrocco ha attraversato diverse stagioni creative: dal realismo intriso di espressionismo degli esordi a una pittura astratta e visionaria che unisce materia, luce e colore. Un percorso che, secondo Agnisola, “diventa interpretazione di un cammino spirituale, dove l’artista insegue la materia in una rigenerazione dello sguardo capace di condurre all’interiorità e a una spinta metafisica”.

Per l’artista, la pittura è “un esercizio di resistenza al nulla”, una pratica che apre lo spazio della speranza e del possibile. Le sue tele, grandi e avvolgenti, chiedono di essere osservate a distanza per svelare profondità e vibrazioni interiori.

Diciotto opere per un itinerario contemplativo

L’esposizione presenta diciotto dipinti concepiti per dialogare con gli spazi naturali e architettonici del Parco dell’Arte, parte del circuito Grandi Giardini Italiani. Il percorso si inserisce in una linea curatoriale che negli ultimi anni ha portato in Fondazione artisti come Ettore Frani, Begoña Zubero, Giusto Sucato e Lorenzo Reina, tutti impegnati in una riflessione sul senso e sulla spiritualità.

“Questa mostra – sottolinea Alfredo La Malfa – prosegue un cammino che approda alle soglie del sacro, dove l’unico linguaggio possibile è l’osservazione, l’ascesa, la contemplazione silenziosa”.

Visite e catalogo

L’inaugurazione è fissata per domenica 28 settembre alle 18 con ingresso libero. L’esposizione sarà visitabile fino al 30 dicembre 2025, su prenotazione (biglietto 10 euro, valido per tutti gli spazi della Fondazione). Per l’occasione è stato realizzato un catalogo illustrato con testo critico di Agnisola.

Fondazione La Verde La Malfa – Parco dell’Arte

Via Sottotenente Pietro Nicolosi 29, San Giovanni La Punta (CT)

Info: +39 3473359327 | +39 3484043074 | www.fondazionelaverdelamalfa.com

Con Del Vedere e del Sentire, Franco Marrocco invita il pubblico a un’esperienza di arte e meditazione, dove il gesto pittorico diventa atto di conoscenza e speranza, un “viaggio dell’anima” che apre a nuove possibilità di significato.