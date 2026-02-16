Frodi finanziare: le più diffuse e come contrastarle

Le frodi creditizie sono minacce per la stabilità del sistema finanziario moderno. L’evoluzione digitale dei servizi bancari e l’aumento dei volumi di dati trattati hanno ampliato le superfici di rischio, rendendo necessarie strategie avanzate di prevenzione, monitoraggio e contrasto, basate su competenze tecniche e strumenti analitici evoluti.

Che cosa sono le frodi finanziarie

Le frodi finanziarie sono attività illecite finalizzate a ottenere un vantaggio economico attraverso l’inganno, la manipolazione di informazioni o l’uso non autorizzato di dati finanziari e personali. Approfondendo il discorso in questa Guida alle frodi creditizie, si può affermare che tali pratiche incidono direttamente sui processi di erogazione, gestione e recupero, generando perdite economiche rilevanti e compromettendo la fiducia tra operatori e clienti.

Le frodi creditizie possono verificarsi in diverse fasi del ciclo di vita del credito: dalla richiesta di finanziamento, alla gestione del rapporto, fino all’utilizzo fraudolento di strumenti di pagamento.

L’impatto include costi operativi, sanzioni regolamentari e danni reputazionali per gli intermediari finanziari.

Tipologie di frodi finanziarie

Le frodi finanziarie si distinguono in diverse tipologie, ciascuna caratterizzata da modalità operative specifiche e da differenti livelli di sofisticazione. Ecco le maggiori di seguito.

Frode d’identità

La frode d’identità è tra le maggiormente diffuse e consiste nell’utilizzo illecito dei dati personali di un soggetto per ottenere finanziamenti o aprire linee di credito a sua insaputa. I dati possono essere sottratti tramite phishing, data breach o social engineering. Questa tipologia di frode è particolarmente insidiosa poiché spesso viene rilevata solo in fase di insolvenza.

Frode documentale

La frode documentale si basa sulla presentazione di documentazione falsa o alterata, come buste paga, dichiarazioni dei redditi o bilanci aziendali. L’obiettivo è simulare una capacità reddituale o patrimoniale superiore a quella reale.

Frode applicativa

La frode applicativa avviene durante la fase di richiesta del finanziamento e può includere informazioni volutamente inesatte o omissioni rilevanti. Rientrano in questa categoria anche i casi di multiple application fraud, in cui lo stesso soggetto presenta numerose richieste di credito in un arco temporale ristretto, sfruttando ritardi nei sistemi di aggiornamento.

Frodi sui pagamenti

In questo caso di attua l’uso fraudolento di carte di credito, conti correnti o strumenti di pagamento digitali. Sebbene non sempre direttamente collegata all’erogazione del credito, ha un impatto significativo sui portafogli finanziari e sulle strategie di gestione del rischio complessivo.

C’è un modo per contrastarle?

Il contrasto alle frodi creditizie richiede un approccio multilivello, che combini tecnologia, processi e competenze specialistiche. Le soluzioni efficaci si basano su sistemi di fraud detection avanzati, capaci di analizzare grandi volumi di dati in tempo reale e individuare pattern anomali.

L’adozione di modelli di analisi comportamentale e di machine learning consente di rilevare segnali deboli di frode già nelle prime fasi del processo di richiesta. Questi strumenti integrano dati tradizionali con fonti alternative, migliorando l’accuratezza delle valutazioni e riducendo i falsi positivi.Un altro elemento chiave è il rafforzamento dei controlli di identità, attraverso tecnologie di biometric authentication, verifica documentale automatizzata e cross-check con database esterni. La prevenzione passa anche dalla segmentazione del rischio e dall’applicazione di livelli di controllo differenziati in base al profilo del cliente e alla tipologia di prodotto.