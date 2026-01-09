Giustizia in affanno, l’allarme dell’avvocatura: “In Sicilia carenza strutturale di magistrati”

La giustizia siciliana continua a operare in condizioni di grave e persistente carenza di organico, con effetti diretti sui tempi dei procedimenti, sulla tutela dei diritti e sul clima di fiducia nei confronti delle istituzioni. A lanciare l’allarme è l’Unione degli Ordini Forensi della Sicilia, che chiede un intervento immediato del Ministero della Giustizia per accelerare le assegnazioni e coprire i posti vacanti negli uffici giudiziari dell’Isola.

«Non siamo più di fronte a un’emergenza temporanea, ma a una criticità strutturale», sottolinea il presidente dell’Unione, Rosario Pizzino. «Da anni i tribunali siciliani lavorano con organici insufficienti, una situazione aggravata dai pensionamenti e dai trasferimenti che avvengono senza una contestuale copertura dei posti che si liberano».

Uffici sotto pressione e procedimenti rallentati

Secondo l’avvocatura, la carenza cronica di magistrati sta producendo effetti ormai evidenti sull’organizzazione degli uffici giudiziari: rinvii continui delle udienze, allungamento dei tempi di definizione dei procedimenti, scoperture nelle sezioni penali e civili e carichi di lavoro sempre meno sostenibili per i magistrati in servizio. A questo si aggiungono le rotazioni forzate, necessarie per garantire un minimo di operatività negli uffici più in difficoltà.

Una situazione che, secondo Pizzino, rischia di compromettere il regolare andamento della giustizia e di aggravare ulteriormente un sistema già sotto stress.

I numeri delle scoperture

A fornire un quadro dettagliato è il segretario dell’Unione, Giuseppe Di Stefano, che parla di criticità particolarmente accentuate nei fori di Messina e Palermo. Nel capoluogo siciliano, evidenzia, mancano 14 magistrati su 71 e 78 giudici di pace su 99 previsti in pianta organica. Situazioni analoghe si registrano anche ad Agrigento e Caltagirone.

Emblematico proprio il caso del Tribunale di Caltagirone: a fronte di 11 giudici togati previsti, tra assenze per gravidanza o maternità e trasferimenti già disposti, la scopertura arriva all’81%. Nel settore civile risultano operativi 2 magistrati su 5, mentre nel penale 1 su 6. Dati sovrapponibili, sottolinea Di Stefano, anche per la Procura della Repubblica, dove sono in servizio 2 magistrati togati su 5 previsti.

Diritti, Pnrr ed effetti sull’economia

La carenza di magistrati non incide solo sull’efficienza interna del sistema giudiziario, ma ha riflessi diretti anche sugli obblighi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, più in generale, sui diritti dei cittadini. «Ogni ritardo, ogni udienza rinviata, ogni fascicolo che resta fermo per mesi o anni rappresenta un vulnus alla tutela dei diritti fondamentali», osserva Di Stefano.

Un malfunzionamento che si ripercuote anche sul tessuto economico regionale: tempi incerti della giustizia, scarsa prevedibilità delle decisioni e ritardi nei procedimenti civili e commerciali influiscono sugli investimenti, sulla certezza dei rapporti giuridici e sulla percezione complessiva di legalità, elementi cruciali per la competitività di un territorio.

L’appello al Ministero

Da qui la richiesta formale al Ministero della Giustizia di un intervento immediato. L’Unione degli Ordini Forensi della Sicilia chiede di accelerare le assegnazioni, coprire i posti vacanti e avviare una revisione delle piante organiche, adeguandole alle reali esigenze degli uffici e al numero effettivo di procedimenti trattati.

«Servono misure strutturali, non soluzioni emergenziali», ribadisce Pizzino. «È necessario garantire continuità e stabilità nelle assegnazioni e avviare un confronto istituzionale permanente nei quattro distretti giudiziari siciliani, coinvolgendo avvocatura e magistratura, per costruire una strategia condivisa e duratura».

Un appello che mette al centro una questione chiave per lo sviluppo dell’Isola: una giustizia efficiente non è solo una garanzia di diritti, ma un fattore essenziale di crescita economica e di credibilità dello Stato.