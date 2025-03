Successo per Glocal Sud: siglato un protocollo d’intesa tra ANSO e FED

L’edizione 2025 di Glocal Sud si è conclusa con un bilancio più che positivo, confermandosi punto di riferimento per il giornalismo digitale nel Mezzogiorno.

Tre giorni di incontri, panel e workshop hanno riunito professionisti, studenti ed esperti, in un confronto vivace sul futuro dell’informazione.

Il momento più significativo è stata la firma del protocollo d’intesa tra ANSO (Associazione Nazionale Stampa Online) e FED (Federazione Editori Digitali), a suggello di una nuova fase di collaborazione strategica tra le due realtà associative.

Il protocollo d’intesa

A suggerire il successo dell’iniziativa, la firma del protocollo d’intesa tra ANSO (Associazione Nazionale Stampa Online) e FED (Federazione Editori Digitali), sottoscritto dai rispettivi presidenti Marco Giovannelli e Biagio Semilia.

Il protocollo sancisce l’avvio di una collaborazione strategica tra le due principali realtà associative del giornalismo digitale italiano, con l’obiettivo di rafforzare la rappresentanza del settore presso le istituzioni, promuovere percorsi comuni di formazione e aggiornamento; condividere buone pratiche, strumenti e innovazioni; sostenere lo sviluppo di un ecosistema editoriale digitale sano, pluralista e indipendente.

“Questa intesa è un passo fondamentale – ha dichiarato Marco Giovannelli, presidente di ANSO –. Solo facendo rete possiamo affrontare le sfide comuni, valorizzare il nostro ruolo nei territori e difendere la qualità dell’informazione in un mondo in continua trasformazione”.

Gli fa eco Biagio Semilia, presidente della FED: “Con questo protocollo uniamo le forze per tutelare e far crescere l’informazione digitale italiana . Lavoreremo insieme per dare più voce e strumenti agli editori locali e indipendenti, che sono il cuore pulsante del giornalismo di prossimità”.

Il protocollo ANSO-FED rappresenta un segnale concreto di unità e visione e segna un nuovo capitolo nella costruzione di una comunità editoriale digitale più forte, consapevole e coesa