Pubblicato il: 29/09/2025

GNV Virgo, la nuova ammiraglia a GNL: battesimo a Palermo l’11 dicembre

Sarà il capoluogo siciliano a dare il benvenuto a GNV Virgo, la nuova nave della compagnia del Gruppo MSC e prima unità della flotta alimentata a GNL (gas naturale liquefatto). Il battesimo ufficiale è in programma l’11 dicembre 2025 nel porto di Palermo, da dove la Virgo partirà per il servizio di linea sulla rotta Genova–Palermo, inaugurando una nuova era per i collegamenti marittimi a basse emissioni.

Estate record e focus su sostenibilità

L’annuncio è arrivato a Valencia, durante la sesta edizione dei GNV Awards, l’evento che la compagnia dedica ogni anno al trade e ai partner commerciali. Nel corso della cerimonia, GNV ha presentato anche i numeri della stagione estiva appena conclusa: 1,7 milioni di passeggeri trasportati tra giugno e settembre 2025, pari a una crescita del 9% rispetto al 2024.

La Sicilia si conferma mercato strategico, con un +10% di traffico, spinto in particolare dalla tratta Napoli–Palermo e dagli investimenti su nuove navi e servizi a bordo.

Premi alle agenzie e vendite 2026 al via

L’appuntamento di Valencia ha riunito 150 rappresentanti di agenzie di viaggio italiane e internazionali. Sono state premiate 18 agenzie partner e nominati i nuovi Élite Partner e Premium, riconoscimenti riservati alle realtà più performanti e fedeli al brand.

GNV ha inoltre annunciato che il 13 ottobre 2025 si apriranno le vendite per la stagione estiva 2026, confermando la fiducia nella crescita del traffico passeggeri.

Espansione nel Mediterraneo

Oltre ai dati siciliani, la compagnia ha evidenziato:

  • +6% in Sardegna, grazie a refitting e digitalizzazione della flotta.
  • +8% in Tunisia, grazie a una nuova linea diretta.
  • +6% in Marocco, supportato da più personale locale a bordo.
  • Avvio positivo dei collegamenti con l’Algeria.
  • Andamento stabile per Baleari e Albania.

La strategia

«I risultati di quest’estate – ha spiegato Matteo Della Valle, Chief Commercial Officer di GNV – confermano che stiamo andando nella direzione giusta. L’arrivo della Virgo rappresenta un passo concreto verso minori emissioni e maggiore efficienza, dimostrando che sostenibilità e competitività possono viaggiare insieme».

