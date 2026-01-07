Sicilia Economia - News di economia, turismo e agricoltura in Sicilia.

Pubblicato il: 07/01/2026

Graduatorie sanitarie 2027 in Sicilia: domanda solo online entro il 31 gennaio 2026

La Regione Siciliana avvia la digitalizzazione completa delle graduatorie regionali sanitarie valide per l’anno 2027. Medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e professionisti sanitari ambulatoriali dovranno presentare obbligatoriamente domanda online, entro una scadenza precisa, per poter aspirare al conferimento di incarichi nel Servizio sanitario regionale (SSR).

Lo stabilisce un avviso dell’Assessorato regionale della Salute – Dipartimento per la Pianificazione Strategica, che disciplina modalità e tempi della procedura Avviso digitalizzazione graduat….

Le categorie professionali interessate

L’avviso riguarda tutte le figure sanitarie convenzionate che intendono essere inserite nelle graduatorie regionali 2027, in particolare:

  • Medici di Medicina Generale (MMG)
  • Pediatri di Libera Scelta (PLS)
  • Biologi ambulatoriali
  • Chimici ambulatoriali
  • Psicologi ambulatoriali
  • Psicoterapeuti ambulatoriali

Sono inclusi esclusivamente i professionisti che aspirano a incarichi nell’ambito del SSR e che rientrano nei rispettivi Accordi Collettivi Nazionali vigenti Avviso digitalizzazione graduat….

Scadenza e validità delle graduatorie

La domanda di inclusione deve essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio 2026.
Le graduatorie così formate avranno validità per l’anno 2027.

Il termine è perentorio: le istanze presentate oltre la scadenza non saranno ammesse Avviso digitalizzazione graduat….

Domanda solo in modalità digitale

La Regione introduce, per la prima volta in modo strutturale, una procedura di digitalizzazione integrale del procedimento amministrativo.

La domanda:

  • deve essere compilata e inviata esclusivamente online
  • tramite la piattaforma ufficiale regionale
    ? https://graduatorie-mps.regione.sicilia.it
  • disponibile dalle ore 12:00 del 7 gennaio 2026 alle ore 23:59 del 31 gennaio 2026 Avviso digitalizzazione graduat….

Le istanze presentate in forma cartacea o con modalità diverse da quella telematica saranno considerate nulle e non valutate.

Requisiti tecnici obbligatori

Per accedere alla piattaforma e completare correttamente la procedura, tutti i professionisti interessati devono essere in possesso di:

  • un indirizzo PEC personale
  • SPID oppure CIE (Carta d’Identità Elettronica) Avviso digitalizzazione graduat….

L’assenza anche di uno solo di questi requisiti impedisce l’inoltro dell’istanza.

Assistenza e supporto

Per problematiche di natura tecnica, legate all’accesso o alla compilazione della domanda, è attivo il Centro Servizi per il Supporto all’Utenza della Regione Siciliana:

Un passaggio chiave per il sistema sanitario regionale

La digitalizzazione delle graduatorie rappresenta un passaggio rilevante nella gestione del personale sanitario convenzionato in Sicilia. Da un lato semplifica e uniforma le procedure, dall’altro rende più stringenti tempi e modalità, richiedendo ai professionisti attenzione e puntualità.

Chi non presenta domanda entro il 31 gennaio 2026, o lo fa con modalità diverse da quelle previste, resta automaticamente escluso dalle graduatorie 2027, con conseguenze dirette sulle possibilità di incarico nel SSR.

